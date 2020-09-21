Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 сентября 2020: в школах всплеск ОРВИ

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новые данные от Роспотребнадзора показывают стабильность. На 8 часов утра 21 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В лидерах Владимир и Гороховецкий район, где выявили по шесть больных.

Вот как распределились остальные случаи:

- по 5 сл. в Петушинском и Гусь-Хрустальном районах,

- 4 сл. в Судогодском,

- 3 сл. в Селивановском,

- 2 сл. Суздальском,

- 1 сл. в Юрьев-Польском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6969 случаев заболевания (1238 сл. в г. Владимире, 983 сл. в Гусь-Хрустальном, 702 сл. в Петушинском, 650 сл. о. Муром, 607 сл. в Ковровском, 511 сл. в Александровском, 382 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 309 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 173 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 141 сл. в Суздальском, 113 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 92 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).

Вся эта ситуация накладывается на всплеск заболеваемости ОРВИ. Пока речь идет лишь о школьниках, но зато там превышение эпидпорога весьма значительное. На 23,8 процента он превышен у детей в возрасте 7-14 лет и на 10,2 процента — у детей в возрасте от 15 лет и старше. За прошлую неделю только во Владимире к врачам обратились 1413 детей.

Как видим, не помогает даже строгий режим, действующий в садиках и школах, где до сих пор меряют температуру и выводят сразу же, как только градусник показывает выше 37,1 градуса.

Кстати, за ситуацией с коронавирусом теперь будет следить новый директор департамента здравоохранения. Им стала Елена Утёмова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Утёмова вступает в должность с 21 сентября. Ее контракт рассчитан на год. По кандидатуре Елены Утемовой были разные мнения. Однако комиссия поддержала ее кандидатуру. Чиновников «зацепила» ее биография. Елена Утёмова окончила Пермский государственный медицинский институт и клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института. После этого она возглавляла Министерство здравоохранения Кировской области, была руководителем в медицинских организациях Чувашии и Пермского края, была заместителем министра Министерства здравоохранения Московской области.