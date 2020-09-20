Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 сентября 2020: владимирцы, возвращаясь с отдыха, не сдают тест на Covid-19

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по коронавирусу во Владимирской области. За прошедшие сутки на 9 часов утра 20 сентября в 33 регионе лабораторно подтвержден 31 случай заболевания Covid-19. Вот как распределились все случаи по районам:

- по 6 сл. в г. Владимире и Александровском районе,

- 5 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 3 сл. в Селивановском,

- по 2 сл. в Ковровском, Муромском, Гороховецком, Вязниковском и Суздальском районах,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6937 случаев заболевания (1232 сл. в г. Владимире, 978 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 650 сл. о. Муром, 607 сл. в Ковровском, 511 сл. в Александровском, 382 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 169 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 139 сл. в Суздальском, 110 сл. в Селивановском, 92 сл. в Камешковском, 89 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).

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Тем временем выяснилось, что многие владимирцы, отдыхающие за рубежом, весьма халатно относятся к безопасности окружающих, да и к своей собственной. Роспотребнадзор опубликовал данные о том, что 91 житель 33 региона, вернувшийся из заграницы, не сдал после этого тест на коронавирус. Хотя в соответствии с постановлением главного санитарного врача страны россияне, прибывающие авиарейсами из зарубежных стран должны заполнить в самолете анкету и сдать тест на коронавирус в течение трех дней со дня прибытия. После чего результат должен быть загружен на портал госсуслуг.

91 протокол об административных правонарушениях направлен в районные суды. Людям может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если жители успеют заразить других людей, то штраф может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

Еще одна интересная цифра выяснилась во время общения первого заместителя губернатора Сергея Шевченко с коллективами городской больницы №4 и станции скорой медицинской помощи города Владимира, посвящённого вопросам начисления выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Медиков волновало отсутствие договоров страхования, в том числе у тех, кто уже переболел Covid-19, порядка оформления выплат за борьбу с этим заболеванием по ряду федеральных законов, обеспеченности медработников средствами индивидуальной защиты и рабочей одеждой и многое другое. Чиновники ответили, что на 18 сентября медикам региона уже произведено 1093 выплаты по 68 тысяч 811 рублей. Также в девяти случаях выплаты были сделаны родственникам погибших от коронавирусной инфекции врачей – по 2 миллиона 752 тысячи рублей.