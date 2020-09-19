Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 сентября 2020: первыми вакцину от коронавируса опробуют на себе врачи

. Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым днем заболевших коронавирусом становится все больше. 19 сентября лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания. Больше всего случаев во Владимире - 9. 7 случаев в Александровском районе, 6 случаев в Меленковском районе, по 4 случая в Селивановском и Ковровском районах, 2 случая в Собинском районе, по 1 случаю в Камешковском, Киржачском, Гусь-Хрустальном районах.

.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6906 случаев заболевания (1226 сл. в г. Владимире, 973 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 648 сл. о. Муром, 605 сл. в Ковровском, 505 сл. в Александровском, 380 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 168 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 137 сл. в Суздальском, 107 сл. в Селивановском, 92 сл. в Камешковском, 87 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).

Неудивительно, что власти решили продлить режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Согласно указу губернатора, пребывать дома они должны до 4 октября. Выходить им можно в магазин, аптеку, к врачу или выгулять собаку, но не дальше ста метров от дома.

Тем временем во Владимирскую область поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса. Это пробная партия для тестирования логистических цепочек. Речь идёт о препарате «Спутник V», предназначенном для вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

- Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей, – рассказала и.о. директора департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

Уже подписано распоряжение департамента здравоохранения Владимирской области о создании иммунологической комиссии на базе Городской клинической больницы №5 г. Владимира как самого крупного учреждения по количеству приписного населения.

По рекомендации Министерства здравоохранения РФ первыми участниками вакцинации от коронавируса с учётом медицинских показаний и противопоказаний могут стать практикующие врачи.