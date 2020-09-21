Во Владимире появился музей советского детства

Фото предоставлено музеем.

В Центральном парке культуры и отдыха открыли музей, который придется по вкусу не только взрослым посетителям, но и самым маленьким — музей советского детства. Как говорят в парке, идея его создания буквально витала в воздухе.

- Мы с директором начали инспектировать парк и увидели комнату смеха и страха, которая не менялась много лет и уже изжила себя. А потом нашли игровые автоматы, аттракционы, зеркала, которым 50 лет, и решили, что можно сделать интересный музей советского детства, - рассказал Арсений Поторчин, заместитель директора по развитию Центрального парка.

Фото предоставлено музеем.

В павильоне — пять залов, в каждом из которых будет своя тематика. Один зал будет посвящен детским развлечениям: аттракционам, игровым автоматам, многие из которых до сих пор работают! Качалки «Самолет» и «Катер», автоматы морской бой, хоккей, баскетбол, репка, петушок, питон - любимцы мальчишек, которые ходили в парк в 70-80-е годы прошлого века.

- Многие из них нужно починить, поменять какие-то детали. Но мы очень хотим, чтобы этот зал был интерактивным. Чтобы взрослые, придя сюда, вспомнили свое детство и смогли покатать на аттракционах уже своих малышей, - объясняет Арсений Поторчин.

Во втором зале будут представлены старые фотографии, видео, можно будет посмотреть диафильмы. Третье помещение отдадут пионерам и все, что с ними связано. Судьба оставшихся двух залов пока не решена, но это точно будет что-то интересное и самобытное.

Владимирцы появлению нового музея обрадовались и тут же пустились в воспоминания в социальных сетях.

«Любил я эти игровые автоматы в детстве», - пишет владимирец Денис Мишин.

Фото предоставлено музеем.

А другая жительница областного центра Евгения Гурина добавляет: «Это было святое правило похода в кино - поиграть в морской бой или пострелять из ружья в аналогичном автомате (тут мной бабуля гордилась, ибо не мазала), а потом в буфете купить курабье».

Но горожане могут не только поностальгировать, но и сами поучаствовать в пополнении экспозиции. В музее просят разобрать чердаки, балконы, бабушкины сундуки и принести дорогие сердцу вещи советского прошлого, которые рука не поднимается выбросить.

Многие уже откликнулись и принесли несколько десятков фотографий старого городского парка, стереоскоп, оборудование для диафильмов, советские портфели, игрушки, статуэтки, часы, металлическую машинку за 4 рубля 10 копеек, медную тарелку с гравюрой олимпийского мишки, тетрадки, открытки, ручки, обложки советского времени.

Фото предоставлено музеем.

Для всех, кто подарит вещи, обещают сделать бесплатный вход в музей. Впрочем, сейчас цена на билет в музей чисто символическая — всего 50 рублей.