Во Владимире — всплеск заболеваний ОРВИ у школьников

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Осень — пора переменчивой погоды и дождей, а значит и сезонной простуды. Плюс не забываем о коронавирусе — он никуда не исчез, а значит за своим состоянием следует следить еще внимательнее.

Областное управление Роспотребнадзора начало мониторить эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу. За пошлую неделю в области заболели простудой 6024 человека, среди них 3194 ребенка. В ведомстве говорят, что в целом это ниже эпидемического порога на 9,5 процентов.

- Однако превышение эпидпорога на 23,8 процента отмечено у детей в возрасте 7-14 лет и на 10,2 процента в возрасте от 15 лет и старше, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора. - Во Владимире к врачам обратились 2245 человек, среди которых 1413 детей.

Кроме того, в лаборатории исследованы пробы от 18 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Случаев гриппа не подтверждено, однако выявлено два случая риновируса.

В школах и детских садах по-прежнему ежедневно измеряют температуру и при малейших подозрениях на простуду сразу же выводят из классов и групп.

- В нашем детском садике все строго, кроме измерения температуры, каждое утро в группу приходит медсестра. Сын пришел с улицы и у него потекли сопли, хотя он не болеет. Мне позвонили и попросили его забрать. Пришлось ехать к лору и брать справку, что ребенок здоров, - рассказала жительница областного центра Наталья.

В поликлиниках тоже все строго. Если раньше школьников с температурой 37 просили приходить на прием к педиатру самостоятельно, то сейчас необходимо вызывать врача на дом. К малышам также теперь домой педиатр приходит даже на повторный прием. В поликлинику можно прийти только за справкой строго по записи.

Напоминаем, что сейчас самый благоприятный период для вакцинации от гриппа. Прививку можно сделать как в поликлинике по месту жительства, так и в мобильном пункте у гипермаркета «Глобус». При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Привиться у гипермаркета можно будет до 18 октября включительно. Мобильный прививочный пункт работает в будние дни с 10 до 17 часов, по субботам и воскресеньям – с 10 до 15 часов.

КОНКРЕТНО

Как не заболеть гриппом и ОРВИ?

- избегать контактов с больными людьми;

- при посещении общественных мест обязательно использовать лицевую гигиеническую маску;

- соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки водой с мылом, пользоваться антисептиками, не касаться рта, носа, глаз немытыми руками;

- регулярно проветривать и проводить влажную уборку в помещении.

Не менее важной составляющей в профилактике гриппа и ОРВИ является ведение здорового образа жизни, который включает в себя: полноценный сон, правильное, сбалансированное питание, ежедневную двигательную активность, закаливающие процедуры, отказ от вредных привычек, профилактику стресса.