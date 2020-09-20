Жители Владимирской области купили для детей из детдомов книг, канцтоваров и игрушек на 200 тысяч рублей

Фото предоставлено владимирским отделением "Роспечати".

Вообще, владимирское отделение «Роспечати» дважды в год проводит подобные благотворительные мероприятия. К 1 сентября и к новому году в киосках владимирцы могли купить любой детский товар и положить его в коробочку для детей из детдомов.

Последняя акция завершилась как раз в середине сентября, когда собранные таким образом книги, игрушки и канцтовары передали в Муромский и Суздальский детские дома.

Фото предоставлено владимирским отделением "Роспечати".

- В общей сложности, наши покупатели купили товаров на 200 тысяч рублей, - рассказала генеральный директор ВТФ «Печать» Марина Лузина. - И хотелось бы им сказать искренние слова благодарности за это. Как и киоскерам, которые тоже регулярно предлагали жителям региона сделать подарки детям к началу учебного года.

Фото предоставлено владимирским отделением "Роспечати".

В акции участвовали 150 киосков 33 региона. Очень активно на акцию откликнулись люди во Владимире, Муроме, Кольчугине, Александрове, Юрьев-Польском и Петушках. В «Роспечати» подчеркивают, 200 тысяч рублей — весьма серьезная сумма. И действительно, в каждый из детдомов сотрудники предприятия привезли по несколько коробок подарков. К сожалению, передать их детям из рук в руки не получилось.

- Текущая обстановка из-за коронавируса не позволяет пока собираться, как раньше, - рассказала Марина Алексеевна. - Поэтому мы передали все собранное жителями региона директорам детдомов. Самое главное, мы знает, что дети довольны и счастливы. Так что акцию будет продолжена.

Фото предоставлено владимирским отделением "Роспечати".

В следующий раз акция стартует уже в декабре, когда будут собирать подарки на новый год.