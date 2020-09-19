Выходные по-владимирски: богатырские забавы, лесная мастерская и твидовый пикник

Фото предоставлено организаторами.

Наверное, главным событием субботы и воскресенья станет фестиваль «Богатырские игры». 19 и 20 сентября Соборная площадь станет местом его проведения.

В первый день гостей ждут соревнования по силовому экстриму, турнир по силе удара, по армрестлингу, турнир по борьбе на поясах, показательные выступления и мастер-класс по самбо. Среди новых дисциплин — турнир по киле, забава, совмещающая в себе игру с мячом и элементы кулачного боя. Кроме того, будут работать интерактивные площадки для всех желающих.

Второй день будет не менее насыщенным. Владимирцы смогут посмотреть турнир по боксу, в котором примут участие спортсмены из областного центра, Москвы и Нижнего Новгорода. За культурную программу отвечает кавер-группа «Лапти Бэнд». Артисты споют песни, исполненные на балалайке и дудке, баяне и гитаре.

Богатырские игры будут проходить с 13 до 17 часов. Вход свободный.

10 площадок «Синеборья»

19 сентября в Судогде на стадионе «Красный химик» пройдет этно-экологический фестиваль «Синеборье». Там будут работать десять разных и самобытных площадок.

На площадке «Опушка» пройдет трехчасовой гала-концерт, на котором исполнят народные песни. На площадке «Лесная мастерская» научат делать половики, гобелены и плести травы на рамке. Также пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров — магнитов в эко-стиле, живых магнитов и мешочка счастья. На площадке «Лесная кухня» пройдет театрализованный концерт, на котором гостей ждут рассказы о необычных рецептах и дегустация блюд народной кухни.

Самым активным — дорога на площадку «Богатырские забавы». Здесь можно будет потанцевать, сразиться в силе и удали под аккомпанемент народных песен. Малышей ждут на площадке «Сказки Дедушки Лесовичка», а любящих порисовать — на художественном мастер-классе, который пройдет на площадке «Волшебная кисть».

На площадке «Зеленый госпиталь» гостей ждет концерт-реконструкция, на котором будет воссоздан прифронтовой госпиталь из аутентичных медицинских приборов и предметов, собранных конструкторами в историческую экспозицию, прозвучат мелодии и песни военных лет.

Время работы фестиваля с 12 до 18 часов. Вход свободный.

«Добрый Владимир»

Уже во второй раз на рынке на Студеной пройдет благотворительный фестиваль. На этот раз владимирцы смогут помочь в сборе средств для страдающих онкологическими заболеваниями.

Фото предоставлено организаторами.

В программе фестиваля — благотворительная ярмарка с мастер-классами, выступление спортсменов, танцевальный и песенный марафон. Участниками мероприятиями станут фолк-бэнд «Колокол», музыканты группы «Рекорд Оркестр» — Тимофей Копылов и Алексей Барышев, рок-группа 3!4 и французский композитор и пианист Николай Челоро!

Кроме того, фестиваль посетят участники мотоклуба «Ночные волки». В 10.45 они сдадут кровь на областной станции переливания, а затем колонной отправятся на фестиваль.

Владимирцев ждут 19 сентября в 12.00. Вход свободный.

Твидовый пикник на гаражной распродаже

19 и 20 сентября горожан приглашают в Рестодвор (улица Девическая, 8). Гостей ждет вкусная еда, много вещей, обувь, украшения, блошиный рынок, ретросклад и большой вечерний концерт.

В воскресенье организаторы устроят твидовый пикник. Они приглашают прийти в красивых костюмах, в платьях, пиджаках, юбках, брюках в клетку, надеть самые стильные ботки, классную кепи или другой подходящий убор. В общем, актуальны наряды Англии начала XX века.

Кроме того, пройдет мастер-класс по макраме. Он будет платным — 500 рублей.

Время — с 12 до 22 часов. Вход свободный.