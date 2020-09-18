Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 сентября 2020: хирургический корпус ОКБ вновь будет оказывать плановую помощь

Фото предоставлено АВО.

Обновленная статистика от Роспотребнадзора показывает, что число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки и не думает снижаться. К 9 часам утра 18 сентября лабораторно подтверждено 33 новых заболевших Covid-19.

Вот как распределились случаи:

- 10 сл. в г. Владимире,

- 6 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 4 сл. в Вязниковском,

- по 3 сл. в Селивановском, Муромском и Суздальском районах,

- 2 сл. в Собинском,

- по 1 сл. в Ковровском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6871 случай заболевания (1217 сл. в г. Владимире, 972 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 648 сл. о. Муром, 601 сл. в Ковровском, 498 сл. в Александровском, 374 сл. в Вязниковском, 320 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 168 сл. в Судогодском, 148 сл. в Киржачском, 137 сл. в Суздальском, 103 сл. в Селивановском, 91 сл. в Камешковском, 87 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).

Ну, а главная новость последних суток заключается в том, что 18 сентября в хирургическом корпусе Областной клинической больницы будет закрыт инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. И 21 сентября хирургический корпус возобновляет свою работу для оказания плановой медицинской помощи.

В корпусе была проведена тотальная дезинфекция. Здесь всё готово для проведения плановых операций. С понедельника открываются все отделения хирургической службы. Наиболее востребованные из них – травматолого-ортопедическое отделение, отделение челюстно-лицевой хирургии, колопроктологии, сосудистой хирургии, гинекологии и ряда других направлений. Все они будут работать с соблюдением всех необходимых требований.

В Областной клинической больнице уже организована многоканальная «горячая линия» по номерам 8(800)250-36-03; 8(4922)32-91-40, 32-95-24 и 32-96-23. В зависимости от ситуации пациента направят на консультативный прием для уточнения состояния или на предоперационный осмотр.

Также во Владимирской области возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения Сделано это для раннего выявление хронических инфекционных заболеваний и предупреждения распространения инфекций, представляющих опасность для окружающих. Как говорится, нам хватает и одного коронавируса. Ну, и еще одна причина состоит в том, что просто необходимо оказывать плановую помощь. За время самоизоляции очередь по некоторым медицинским направлениям в некоторых больницах региона достигла полугода. И ждать еще дольше просто опасно для некоторых больных.