Во Владимире – самая дорогая колбаса, но самое дешевое отопление

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистики решили посчитать, где «выгоднее» жить, исходя из цен в магазинах областного центра, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома. Оказалось, что выделить какой-то один город не получится, ведь, например, в одном и том же городе может быть дешевая курица, но дорогая говядина. Мы решили выбрать товары и услуги с самым большим разбросом цен, а выводы оставляем за вами. Естественно, расценки даются средние.

Выгоднее всего говядину покупать в Гусь-Хрустальном (359,88 рублей за килограмм), а самая высокая цена на нее в городе на Оке – 431,14 рубль. А вот за курицей добро пожаловать во Владимир – за кило просят 127,91 рублей. Однако в областном центре оказались самые дорогие сосиски и колбасы – 355,16 рублей и 478,76. По сравнению, например, с Ковровом разница очень даже ощутима (цена колбасы – 357,22 рублей). При этом по ценам видно, что эта колбаса точно сделана из мяса, а не из бумаги.

Поражает скачок цен и за килограмм сливочного масла. В Гусь-Хрустальном оно стоит 571,11 рубль, а в Муроме на 62 рубля дороже, хотя молоко в этом городе самое дешевое.

Если говорить о крупах и макаронах, то самый дешевый рис можно купить в Коврове (66,69 рублей), гречку – в Гусе (86,09 рублей), вермишель и макароны - в Муроме (65,01 и 72,09 соответственно).

На одном уровне, с разницей в 1-2 рубля, цены на картофель, лук, капусту. А вот стоимость моркови, огурцов и помидоров может различаться и на десять рублей. Так, например, килограмм владимирской моркови стоит 29,44 рублей, а муромской – 39,03 рублей.

Если говорить об услугах, то больше всего на проезд тратят владимирцы – по 24 рубля за билет на автобусе, в Гусь-Хрустальном – 23 рубля, в Коврове и Муроме – по 22 рубля.

Самый дешевый квадратный метр жилья – в городе стекольщиков (23,80), самый дорогой – в городе оружейников (33,78). Большая разница и в отоплении. Во Владимире 1 гигакаллория стоит 2117,63 рубля, в Муроме – 2533,09 рубля, в Коврове – 2651,56 рубля, в Гусь-Хрустальном – 3455,81 рубля.