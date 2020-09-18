Площадка для отдыха на улице Соколова-Соколенка появится в опасной зоне?

Так будет выглядеть будущая зона отдыха

Новую зону отдыха для владимирцев планируют организовать на улице Соколова-Соколенка. На четной стороне улицы мэрия планирует организовать километровую велодорожку, шириной два с половиной метра, и пешеходную зону, посадить кусты и разбить клумбы. В планах новая зона отдыха соединит улицы Комиссарова и Куйбышева и станет логическим продолжением зоны отдыха, оборудованной около Красносельского пруда. Общая площадь озеленения составит более 17 тысяч квадратных метров. Всего будет установлено около 30 торшерных светильников, а площадь озеленения составит свыше 17 тысяч квадратных метров. Предусмотрены проектом и байк-парковки. Стоимость работ, по предварительной оценке, составит около 16,5 миллионов рублей, деньги будут выделены из средств городского бюджета. Большинство жителей подержали это проект благоустройства.

Однако у городских активистов возникли вопросы: велодорожки и лавочки оказываются прямо под высоковольтной линией электропередач, рядом с которой нельзя размещать детские и спортивные площадки. Губернатор, которого спросили на пресс-конференции, не опасно ли отдыхать и заниматься спортом, в частности, кататься на велосипедах, под высоковольтной линией, сказал, что не знал об этой проблеме, но обязательно разберется. Но в городской администрации считают, что никакой опасности нет: велодорожки и пешеходные тротуары будут построены рядом с ЛЭП, а не прямо под ней и в охранную зону не попадают.

Визуализация будущей зоны отдыха

Что касается детских площадок, то их возведение проект вообще не предусматривал. Кстати, в мэрии приводят еще один аргумент: в этом месте уже не один десяток лет расположен тротуар. И горожане активно здесь ходят. А велодорожки проложат еще дальше от тротуара и соответственно от ЛЭП. То есть они будут находиться ближе к домам, там же расположат и лавочки. Единственное, на что повлияла близость высоковольтной линии – в этой зоне не будут сажать деревья, а только цветы и кустарники.