Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 сентября 2020: большая часть заболевших – пожилые люди

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 17 сентября 2020 года новый коронавирус диагностировали у еще 32 случая человек: 10 случаев заболевания обнаружили во Владимире, 5 в Селивановском, 5 в Муромском, 3 в Вязниковском, 2 в Ковровском, 2 в Кольчугинском, 1 в Александровском, 1 в Судогодском, 1 в Киржачском, 1 в Суздальском, 1 в Гусь-Хрустальном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6838 случаев заболевания: больше всего -1207 случаев - во Владимире, 966 в Гусь-Хрустальном, 697 в Петушинском, 645 в округе Муром, 600 в Ковровском, 498 в Александровском, 370 в Вязниковском, 318 в Собинском, 308 в Юрьев-Польском, 228 в Кольчугинском, 204 в Меленковском, 168 в Судогодском, 148 в Киржачском, 134 в Суздальском, 100 в Селивановском, 90 в Камешковском, 87 в Гороховецком, 70 в г. Радужном. За все время пандемии во Владимирской области от коронавируса умерли 200 человек - за сутки умер еще один человек, а выздоровели более 5737 заболевших - плюс 20 за сутки. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объяснил достаочно высокую смертность от коронавируса тем, что большинство заболевших – пожилые люди, находящиеся в группе риска.

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Между тем, несмотря на рост числа заболевших, в регионе проходят концерты, которые должны были состояться весной, но были отменены из-за введенных «коронавирусных» ограничений. А 16 сентября состоялось открытие 76-го творческого сезона Владимирской областной филармонии. Филармония готовилась к этому событию чуть ли не с момента приостановки концертной деятельности. На всех концертах и прочих культурных мероприятиях зрители должны быть в масках и сидеть, соблюдая социальную дистанцию.

Кстати, в преддверии сезона простуд и гриппа, владимирцев приглашают привиться против гриппа. Сделать бесплатную прививку можно на площадке у гипермаркета «Глобус» до 18 октября включительно. Мобильный прививочный пункт работает в будние дни с 10 до 17 часов, по субботам и воскресеньям – с 10 до 15 часов. Прививку сделают всем, кому исполнилось восемнадцать лет, прописка при этом значения не имеет, главное – захватить с собой паспорт или другой документ .удостоверяющий личность. А вот полис и СНИЛС не нужны. Бесплатную прививку от гриппа также можно сделать в поликлинике по месту жительства. По данным областной администрации, от гриппа уже привились более 38 тысяч жителей Владимирской области, в том числе более двух тысяч детей. Планируется, что всего в этом году прививку от гриппа сделают более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области.