Итоги выборов во Владимирской области от председателя владимирского облизбиркома: «Агитация уходит в соцсети — это хорошо!»

В основном, голосует во Владимирской области старшее поколение. Фото: Ольга МАКАРОВА

Собственно говоря, оценка уровня явки у всех разная. Напомним, что 11-13 сентября в регионе проходила 71 кампания. И средняя явка составила 20,37%. Вот в горизбиркоме Владимира по этому поводу заметили, что явка для муниципальных выборов стандартная, припомнив, что и в прошлые годы люди не активно голосовали за депутатов местного Горсовета. Но для Вадима Минаева, председателя облизбиркома это неудовлетворительный результат.

«Нормальной считаться может лишь явка в 100 процентов»

- Есть даже не состоявшиеся кампании. Всего их три, - сказал Вадим Минаев. - По трем округам, где единственный зарегистрированный кандидат не смог набрать 50% голосов избирателей плюс один голос придется проводить в течение этого года довыборы. А они финансируются из бюджета. Явка безусловно низкая. Мое мнение нормальной может считаться явка лишь в сто процентов. Потому что важен каждый голос. О том, что эта прописная истина не пустой звук говорит хотя бы тот факт, что еще в трех округах кандидаты набрали равное количество голосов. И здесь в итоге все решит не волеизъявление людей, а жребий!

Речь идет об округах №1 и 3 на выборах депутатов СНД поселка Великодворский Гусь-Хрустального района и округе №4 на выборах депутатов СНД Флорищинского сельского поселения. Учитывая, что поселения эти небольшие, очевидно, что за обоих кандидатов во всех случаях голосовали даже не сотни, а десятки человек.

Если же говорить о результатах выборов, то в облизбиркоме пока не готовы дать точные данные и срезы депутатов по партийным спискам. Но точно известно, что повторения владимирского варианта, где все мандаты получили представители «Единой России», нет больше нигде.

- Однако есть ли где-то победы представителей оппозиционных партий я сказать пока не могу, - сказал Вадим Минаев. - Коллеги называли мне Курлово, как пример сильной оппозиции.

«Госуслуги позволяют избежать фальсификаций»

Еще один момент, который отметил Вадим Минаев, это то, что агитация уходит в социальные сети. И по его мнению, это хорошо.

- Смотрите, те 20 процентов, что пришли на выборы в большинстве своем представляют старшее поколение, которых агитировать и не надо, - сказал Вадим Минаев. - Кого и надо агитировать, так это молодежь. А она как раз находится в социальных сетях. Так что неплохо, что депутаты работают именно там. Тем более, что молодежь в общем-то готова идти на выборы, но им проще действовать через мобильные телефоны, интернет и так далее.

В связи с этим председатель облизбиркома вспомнил примеры Ярославля и Калуги, где для голосования использовали мобильные телефоны. И там явка выросла. Впрочем, представители оппозиции при разговорах о голосовании по мобильнику утверждают, что голосование в таком случае легко подделать. Эти вещи Вадим Минаев не упоминал, зато упомянул опыт Челябинской области

- Смотрите, там депутаты могли собирать подписи в свою поддержку через сайт Госуслуг, - вспомнил он. - И это снимает огромное количество вопросов и проблем. Ведь ни одна верифицированная подпись не бал поставлена под сомнение. Так что было бы неплохо использовать Госуслуги и в дальнейшем.

КОНКРЕТНО

Довыборы придется провести в округе №1 на выборах депутатов СНД муниципального образования Черкутинское Собинского района, округе №9 на выборах депутатов СНД муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района и округе №3 на выборах депутатов СНД муниципального образования Симское Юрьев-Польского района.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 муниципальных и районных кампаний:

- 145 мандатов получила партия «Единая Россия»,

- 15 — КПРФ,

- 4 — «Справедливая Россия»,

- 3 — ЛДПР,

- 2 — представители других партий,

- 16 — самовыдвиженцы.

51 кампания в сельских поселениях:

- 425 мандатов получили представители «Единой России»,

- 60 — КПРФ,

- 9 - «Справедливая Россия»,

- 23 — ЛДПР,

- 6 — представители иных партий,

- 39 самовыдвиженцев.