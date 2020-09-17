«Пекинка» может стать городской дорогой

. Фото: Александр УТКИН

К пробкам на участке федеральной трассы М-7, проходящей в черте Владимира, горожане привыкли давно. «Пекинка» стала для многих автомобилистов буквально «дорогой плача» - столько раз они застревали на ней в пробках, возникающих из-за большого потока как транзитных машин, так и владимирских автомобилей. В последняя время особенно напряженной остается ситуация на перекрестке улицы Горького и Содышки, где рядом расположены две школы и детские сады. После закрытия левых поворотов на М-7 нагрузка на него возросла, и теперь в часы пик собираются большие пробки, и горожане вынуждены стоять в них по полчаса и дольше, опаздывая на работу и не успевая вовремя приводить малышей в детские сады, а учеников – в школы. Также этот перекресток остается единственным выездом на Юрьев-Польский, что только добавляет проблем.

Как признался на пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин, «боль и страдания» владимирцев он понимает: сам он ездит по «пекинке» без мигалок и также стоит в пробках. Впрочем, глава региона уверен, что решение есть: нужно построить Северный объезд, и эта федеральная трасса поможет решить все проблемы, связанные с Пекинкой. При этом транзитные машин смогут проехать по новой федеральной трассе, а нагрузка на Пекинку снизится.

- Я выступал и буду выступать за передачу «пекинки» на муниципальный уровень. Это возможно после строительства Северного объезда. Считаю, что с появлением этого объекта городу станет проще распределять потоки транспорта. Все транзитные машины пойдут на Южный и Северный объезды. Мной данный вопрос активно лоббируется на федеральном уровне, и я держу его на личном контроле. Эту задачу нужно доработать до конца, и я приложу для этого максимум усилий, - заявил губернатор.

Кстати, Владимир Сипягин отметил, что сегодняшних проблем с пробками можно было бы избежать, сделав в свое время дополнительную полосу на трассе, когда едешь из Доброго.

Впрочем, вопрос о передаче участка Пекинки в региональную собственность поднимался уже не раз, ведь трасса стала неотъемлемой частью городской инфраструктуры, но решить его пока не удалось. Проект по строительству Северного объезда тоже сейчас в подвешенном состоянии, и о его подвижках уже давно не было ничего слышно, а значит, в ближайшее время проблемы владимирцев, вынужденных стоять в пробках, не решатся. А после сдачи домов в ЖК «Содышка» проблема может только усилиться.