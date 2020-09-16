Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 сентября 2020: власти региона уверяют, что готовы к любому развитию событий

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. На утро16 сентября лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 9 во Владимире, 4 в Гусь-Хрустальном, 4 в Селивановском, 4 в Ковровском, 4 в Вязниковском, 3 в Кольчугинском, 3 в Муромском, 2 в Александровском, 1 в Меленковском. А выздровело за сутки 23 человека. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6806 случаев заболевания: 1197 во Владимире, 965 в Гусь-Хрустальном, 697 в Петушинском, 640 в округе Муром, 598 в Ковровском, 497 в Александровском, 367 в Вязниковском, 318 в Собинском, 308 в Юрьев-Польском, 226 в Кольчугинском, 204 в Меленковском, 167 в Судогодском, 147 в Киржачском, 133 в Суздальском, 95 в Селивановском, 90 в Камешковском, 87 в Гороховецком, 70 в г. Радужном.

.

Но несмотря на растущее число заболевших новым коронавирусом, губернатор Владимир Сипягин заявил, что власти региона уверены в своих силах и готовы даже к неприятному развитию событий. В регионе развернуты 903 койки в 13 медицинских организациях, из них 525 с подачей кислорода и 123 оснащенных аппаратами вентиляции лёгких. Создан запас лекарственных средств для лечения COVID-2019 и пневмоний в больницах и в областном аптечном складе. Часть инфекционных госпиталей уже возвращается к плановой работе, возвращается к своей основной работе и хирургический корпус областной клинической больницы.

- На данный момент мы смогли в итоге возобновить работу корпуса вновь. И надеюсь, что ситуация по заболеваемости стабилизируется, и нам больше не придется переводить этот корпус в инфекционный. Существующего количества инфекционных коек должно хватить для того, чтобы справиться со второй волной, – считает Владимир Сипягин.

А вот вернутся ли школы снова на дистанционку, а владимирцы – на карантин – вопрос пока открытый. По словам главы региона, многое будет зависеть от самих жителей.

- Все что можно было разрешить – мы разрешили. И сегодня многое зависит от самих жителей, от соблюдения ими элементарных правил в общественных местах, масочного режима. Наибольшие опасения сегодня вызывают сферы торговли и образования. Торговые центры постоянно проверяем, видим, что соблюдение рекомендаций по безопасности там контролируют. Что касается сферы образования, учреждениям выделены дополнительные областные деньги на средства защиты и дезинфекции, – подчеркнул губернатор.

Но пока жители не спешат соблюдать правила. Маски не носит почти никто, а во многих школах по-прежнему кабинетная система и ученики вынуждены ходить по этажам и коридорам, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора.