Владимир Сипягин: «Оставив пост губернатора, займусь воспитанием детей»

губернатор Владимир Сипягин Фото: Полина Немчинова

Открывая пресс-конференцию, губернатор начал с успехов: пандемия не помешала развитию экономики региона. Владимирская область вошла в число регионов с наивысшим качеством управления финансами, а по итогам семи месяцев текущего года – в число 24 регионов, где нет кредитных задолженностей по бюджетным обязательствам. Неплохо, по его словам, развивается и инвестиционная деятельность. Только в этом году администрацией области подписано пять крупных инвестсоглашений.

- Даже в первом полугодии, когда ограничения были особенно суровыми, мы не просто удержали, а даже увеличили темпы промышленного производства. Индекс промышленного производства региона по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 109,1 процента, - отметил Владимир Сипягин.

Экономика под контролем

Правда, экономить приходится и сильно, но не на пособиях и положенных владимирцам выплатах: все положенное жители получат в полном объеме. И в целом социально-экономическая ситуация в регионе под контролем.

- Экономия сейчас идет. Я своим распоряжением запретил стройки, которые еще не начинались в период пандемии, запретил расход средств, условно говоря, на мебель, на приобретение новых автомобилей. Мы экономили на всем, за исключением социальных обязательств. Мы один из немногих субъектов, который за это время соблюдал майские указы президента по заработным платам врачам и учителям и так далее. Идет экономия по тем аспектам, которые не отразятся на жизни жителей Владимирской области. У нас есть проблема по финансированию тех объектов, которые не входят в национальные проекты. Мы работаем над этим. И решим эту проблему, - заявил губернатор.

ФАПы будут, но попозже

Также в регионе, несмотря на угрозу второй волны коронавируса и нового карантина, строят планы на будущее. Подыскивают инвесторов для комбината «Тепличный», который хотя и держится на плаву, но все же далеко не прибылен.

Пандемия не помешала расселению жителей региона из аварийного жилья – по этому показателю область в восьмерке лидеров России. Уже сейчас расселено 670 жителей – это 108 процентов от плана. На следующий год планы еще глобальнее: область надеется получить дополнительно 700 миллионов рублей из федерального бюджета и с их учетом расселить людей с опережением плана.

Но не все так гладко. Хотя строительная отрасль почти не останавливалась, несмотря на пандемию, построить в срок все запланированные ФАПы не удастся. Тридцать из них, как и запланировано, построят в этом году, а оставшиеся восемь – тоже построят, но неизвестно когда. В 2021-22 годах запланировано строительство детской поликлиники в Муроме, а в Кольчугино – инфекционного корпуса местной больницы. Правда, неизвестно, кто будет в них работать: медиков в регионе катастрофически не хватает. И когда открывается новый ФАП, фельдшер вынужден рваться между двумя пунктами. Но в областной администрации обещают придумать новые меры поддержки, которые привлекут в регион врачей, ведь студенты-медики, которые учатся по целевому договору от Владимирской области, вернутся работать еще не скоро.

- С педиатрами, терапевтами есть проблемы, особенно на территориях, граничащих с Подмосковными. В Киржаче и Александрове – отток кадров колоссальный. Будем думать над новыми мерами поддержки, - пообещал губернатор.

Кстати, в областной администрации обещают обсудить вопрос о передаче сферы здравоохранения на муниципальный уровень. На этом очень настаивают во Владимире и даже собирали подписи. Но сам Владимир Сипягин уверен: муниципальные бюджеты многое не потянут. Например, не справятся с реконструкцией больниц.

- Важно обсудить этот вопрос не только с населением, но и со специалистами, в том числе в финансовой сфере, - подчеркнул он.

«Мне думать некогда – надо проблемы решать»

Владимир Сипягин признался, что его беспокоят результаты выборов во Владимире.

- По области ситуация лучше, все оппозиционные партии представлены. А вот по Владимиру не все так однозначно. Заседания горсовета превратятся в собрания одной партии. Причины низкой явки понятны: пандемия, усталость, отсутствие веры. Над этим нужно работать, но точно не досрочным голосованием, - заметил губернатор.

Под конец пресс-конференции губернатора спросили, не думал ли он, чем займется после того, как перестанет быть губернатором.

- Думать некогда, чем буду заниматься – надо проблемы решать, - заявил он. И добавил: - Детей буду воспитывать.