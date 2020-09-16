Ради дома с «лишними» этажами в Коммунаре в охранной зоне объектов культурного наследия могут разрешить строить «высотки»

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Владельцы квартир проблемного дома в Коммунаре, у которого застройщик незаконно возвел два лишних этажа, ждут своих квартир уже два года. 94 семьи, отчаявшись, даже выходили на одиночные пикеты. Высота дома – 32,35 метра, тогда как предельные параметры на данной территории, которая входит в зону охраны достопримечательного места регионального значения «Исторический центр города Владимира», составляют 21 метр с локальным повышением до 24 метров. Поскольку здание возведено в охранной зоне, где высота домов строго ограничена, «лишние» этажи потребовали снести. Но застройщик так этого и не сделал, а теперь находится в стадии банкротства.

К решению проблемы подключилась областная администрация. Изначально решения предлагали три: «точечно» изменить законодательство – только ради этого дома, в целом изменить границы охранной зоны объектов культурного наследия или прибегнуть к помощи Фонда защиты прав граждан. Однако первый путь уже отпал: Минкульт в ответ на запрос сообщил, что действующим законодательством точечный подход в изменении градостроительных регламентов в зонах охраны объекта культурного наследия не предусмотрен. Иначе говоря, нельзя разрешать на этом участке строить высотки больше 30 метров, а на соседнем – запретить. Однако дольщиков призывают не отчаиваться.

- Ситуация не безвыходная. Мы прорабатываем другие возможные пути. Речь идет об изменении установленных зон охраны в целом – в этом случае необходимо утвердить новый проект охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира. Второй выход – в применении механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, – прокомментировал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия областной администрации Михаил Иванов.

Ограничения по высоте зданийв Коммунаре ввели из-за открывающегося со смотровых площадок вида Фото: Александр УТКИН

Если прибегнуть к помощи Фонда, то дом либо приведут в порядок – снесут лишние этажи, на которых, к слову, никто из дольщиков не купил квартиры, и люди смогут заехать, либо вернут владельцам деньги - из учета рыночной стоимости. Сам губернатор считает этот вариант не слишком неудачным.

- Есть и другие объекты, где часть проблем дольщиков мы решаем через Фонд. По этому дому такой вариант исключен: это дело затянется на годы. Идея сделать новый проект охранных зон займет год, если не больше. В кратчайшие сроки проблему жителей это не решит, - отметил Владимир Сипягин.

Губернатор предполагает, что проект дома могли бы доработать создавшие его проектировщики, получившие за это деньги. И если его согласуют в Министерстве культуры и он будет соответствовать законодательству, то дом можно будет «узаконить». А чтобы избежать подобных проблем, все стройки, идущие в пределах исторического центра, проверяют регулярно. Правда, въехать в свои квартиры людям это все равно не поможет.

Кстати, в городской администрации пообещали, что этой осенью многострадальный дом, наконец, подключат к коммуникациям, чтобы он не развалился, простояв еще одну зиму без отопления.