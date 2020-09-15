Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 сентября 2020: во Владимирском госуниверситете возобновили очные занятия для старшекурсников

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 15 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Шесть заболевших во Владимире, столько же - в Гусь-Хрустальном, по четыре случая в Селивановском и в Гороховецком районах, по три случая в Ковровском и в Вязниковском, по два - в Александровском и Суздальском, по одному в Кольчугинском и в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6772 случая заболевания, распределившихся следующим образом: 1188 заболевших во Владимире, 961 - в Гусь-Хрустальном, 697 - в Петушинском, 637 – в округе Муром, 594 - в Ковровском, 495 - в Александровском, 363 - в Вязниковском, 318 - в Собинском, 308 - в Юрьев-Польском, 223 - в Кольчугинском, 203 - в Меленковском, 167 - в Судогодском, 147 - в Киржачском, 133 - в Суздальском, 91 - в Селивановском, 90 - в Камешковском, 87 - в Гороховецком, 70 - в г. Радужном.

Несмотря на прирост случаев, Владимирская область постепенно возвращается к привычной жизни. 14 сентября в ВлГУ возобновились очные занятия для студентов третьего, четвертого и пятого курса. Напомним, на дистанционном обучении владимирские студенты были с весны прошлого года, сдавать сессию и защищать дипломы им тоже пришлось дистанционно. А с 1 сентября очное обучение, но только для первого и второго курсов. А теперь и студенты-старшекурсники вернулись в аудитории. Правда, учиться им предстоит с ограничениями: нужно носить маску и сидеть в шахматном порядке, соблюдая дистанцию. Маски можно снять только на занятия творческой направленности, а также преподавателям – во время чтения лекция. Впрочем, этим правом пользуются не все. Как рассказал декан факультета довузовской подготовки Николай Садовский, он первую лекцию для студентов читал в маске.

- Сам я уже переболел коронавирусом, поэтому не боюсь, но чтобы пождать студентам пример, надел сам, заставил надеть всех студентов, трем даже выдал новые маски из своих запасов, рассадил в шахматном порядке. К сожалению, все вышли в коридор после пары и сняли маски, - посетовал преподаватель.