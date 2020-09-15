Владимирское «Торпедо» одержало первую победу в новом сезоне

Кадр из трансляции в Youtube.

12 сентября принес много радости футбольным болельщикам из Владимирской области. Шестой тур стал самым успешным для команд из 33 региона. Были одержаны две победы. И обе при этом были яркими и уверенными.

«Вторым таймом недоволен»

Свою первую победу одержало владимирское «Торпедо» в нынешнем сезоне. 12 сентября в рамках шестого тура первенства ПФЛ среди команд второй группы подопечные Дмитрия Вязьмикина родных стенах при горячей поддержке болельщиков сломили сопротивление подмосковной «Коломны» - 3:1.

Во-первых, сразу стоит отметить, что при наличии зрителей владимирские футболисты сыграли на порядок лучше, чем в предыдущих играх. Хозяева сразу же бросились вперед, много комбинировали и постоянно боролись за все мячи. Не сказать, что этого не было и раньше. Но при постоянной поддержке трибун в глазах игроков появилась страсть, потерянная в последних турах.

По сути, игра была сделана еще в первом тайме, когда торпедовцы забили три безответных мяча. Разгром начался на 11-й минуте, когда хозяева сумели отличиться, благодаря автоголу игрока «Коломны». Причем это был очень странный момент. После подачи в штрафную коломинских футболистов, один из игроков гостей попытался перехватить мяч… рукой! От этой руки тот отлетел в ворота. И судья в итоге засчитал гол.

Гости явно несколько растерялись, так как не успели коломенцы начать с центра поля, как торпедовцы перехватили мяч. Несколько точных передач, и мяч снова затрепыхался в сетке. Гол на счету Дмитрия Калабухова. А утроил преимущество черно-белых Максим Сасс, забив мяч на 23-й минуте, после красивой комбинации.

После этого во втором тайме для хозяев стояла простая задача, не упустить столь большое преимущество. И хотя гости сумели один мяч отыграть, большего они добиться не сумели. Есть первая победа владимирского «Торпедо» в сезоне!

- Вторым таймом я все-таки не очень доволен, - сказал после игры Дмитрий Вязьмикин. - Вместо того, чтобы продолжать нагнетать давление, футболисты уже думали о том, чтобы удержать счет. Хорошо, что пропустили лишь один мяч. Но в целом, приятно, что одержали первую победу. И спасибо болельщикам, они нас очень здорово поддержали.

Победа над дублем «Зенита»

Свою первую игру со зрителями проводил и футбольный клуб «Муром». И в соперниках у муромлян был клуб «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

В первой половине гости владели мячом больше. Но острые моменты возникали именно у ворот петербуржцев, так как ФК «Муром» хорошо играл на контратаках. Самый яркий шанс был у Ивана Рапакова, который пробил после прохода Шабалина по флангу – на последнем рубеже оказался защитник «Зенита-2».

К середине второго тайма у ворот гостей становилось опаснее с каждой минутой. Красно-черные, подгоняемые публикой, все чаще отправлялись в быстрые атаки. Поэтому, можно сказать, что гол стал закономерным проявлением логики игры, хоть и забит он был после подачи углового. Отличился на 70-й минуте защитник Даниил Маругин.

В дальнейшем муромляне грамотно «засушили» игру, не дав зенитовцам устроить финальный штурм в концовке игры. К тому же, гости доигрывали матч в меньшинстве, так как один из их нападающих получил травму и не смог дальше играть, а все замены к тому времени были уже использованы.

В итоге, победы команд из Владимирской области улучшили их положение в турнирной таблице. ФК «Муром» вовсе идет на третьем месте с 13 очками, отставая от лидера ФК «Тверь» на три очка. У владимирского «Торпедо» - 5 очков и 13-е место. Следующий тур для обеих команд будет особым. 20 сентября в 18.00 в Муроме обе команды сойдутся в дерби. Принципиальный матч может подарить нам немало ярких мгновений.