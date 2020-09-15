Во Владимире проголосовать пришли меньше 20% избирателей

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Как признают во Владимирском избиркоме, очередные выборы депутатов в горсовет оказались нелегкими сразу по нескольким причинам: в декабре прошлого года горсовет сократил количество депутатов с 35 до 25, а также не стало единого избирательного округа, голосование шло по 25 одномандатным округам. Ограничения, связанные с пандемией, и принятое в конце июля решение о трехдневном голосовании также повлияли на процесс.

На выборы во Владимирский горсовет зарегистрировали 214 кандидатов от десяти партий и самовыдвиженцев. Но «Партия Роста» и «Родная партия» сошли с дистанции, в итоге остались 162 кандидата. Конкуренция была достаточно высокая. Максимум на одно кресло в горсовете претендовали девять человек по 4 округу, минимум – четыре человека по 25 округу. А вот явка высокой не была: голосовать пришло всего 50308 избирателей – это 18,37% от общего числа. Правда, такая явка – уже традиция: на выборах горсовета в сентябре 2015 года она была 18,26%.

- Были жалобы, но без них не обходится ни одна избирательная кампания, но все происходило в правовом поле. Выборы признаны состоявшимся и действительными, - отметил председатель избирательной комиссии города Владимира Вадим Кузьмин. – К нам поступило тридцать жалоб, их подавали не только в нашу комиссию, но и областную, и в ЦИК. Наш прокол только один: территориальная избирательная комиссия Октябрьского района отказали в регистрации в качестве кандидата Артуру Рагимову по качеству подписей. Часть он признал, а три подписи стал оспаривать. Одна из них – там не цифра, а какой-то иероглиф, хотя он настаивал ,что это семерка. И мы, и областная комиссия отказали ему, а ЦИК поддержала его. Мы оперативно отреагировали, в течение суток были напечатаны исправленные бюллетени. Но результаты выборов по этому округу аннулированы не будут.

По итогам голосования депутатами Совета народных депутатов города Владимира XXXVIII созыва избраны:

избирательный округ № 1 - Сергей Киселев, набравший 72,06% голосов,

избирательный округ № 2 - Михаил Сахаров с 55,89% голосов

избирательный округ №3- Светлана Мангушева – за нее проголосовали 48,88%,

избирательный округ №4 - Николай Толбухин – 49,51% голосов,

избирательный округ №5 - Владимир Лялин – 51,50%,

избирательный округ №6 - Анастасия Моисеева – 48,90%,

избирательный округ №7 - Александр Кладов – 65,59%,

избирательный округ №8 - Николай Голенкевич – 52,37%,

избирательный округ №9 - Роман Мусихин – 48,15%,

избирательный округ №10 - Алексей Лызлов – 53,14%,

избирательный округ №11 - Андрей Степанов – 64,56%,

избирательный округ №12 - Дмитрий Павлов – 66,26%,

избирательный округ №13 - Дмитрий Кузин – 42,13%,

избирательный округ №14 - Алексей Метелкин – 56,68%,

избирательный округ №15 - Евгений Станчев – 46,50%,

избирательный округ №16 - Иван Осипов – 59,20%,

избирательный округ №17 - Николай Питиримов – 52,69%,

избирательный округ №18 - Артур Закарян – 72,85%,

избирательный округ №19 - Наталья Чашина – 62,24%,

избирательный округ №20 - Дмитрий Чижов – 54,10%,

избирательный округ №21 - Галина Локостова – 59,86%,

избирательный округ №22 - Оксана Завьялова – 44,40%,

избирательный округ №23 - Олег Кашицын – 61,77%,

избирательный округ №24 - Лариса Пышонина – 51,90%,

избирательный округ №25 - Александр Захаров – 79,56%.

Все кандидаты, победившие на выборах, однопартийцы, члены «Единой России». Их соперники набрали значительном меньше голосов, редко за кого из них проголосовали больше 20% избирателей.

- Я работаю председателей городской избирательной комиссии с 2009 года и на моей памяти это впервые все депутатские мандаты получили члены одной партии. На выборах в 2015 году я гордился, что в горсовет вошли представители шести партий. Но все течет, все меняется. В 2025 году, на следующих выборах, может быть, партий будет восемь, - отметил Вадим Кузьмин.

Федеральные эксперты, мониторившие выборы, не нашли нарушений. И по мнению руководителя делегации «Независимого общественного мониторинга» Омара Фаризова тот факт, что в горсовет прошли члены одной партии, больше прочих свидетельствует о том, что выборы были честными, просто народ так проголосовал.

- Политтехнологией занимаются неглупые люди. Я бы никогда не допустил, чтобы на выборах прошли члены одной партии, обязательно, чтобы пять-шесть человек были из других объединений и один из них – самый громкий, который вечно всем недоволен, - заявил эксперт.

Кстати, специалисты предполагают, что ряд кандидатов провалились на выборах, поскольку работали не с избирателями, а сосредоточились на наблюдении за представителями других партий.