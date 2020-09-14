Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 сентября 2020: во Владимирской области еще 31 человек заболели коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Пока оно стабильно и увеличивается примерно на тридцать человек в день. Так на утро 14 сентября лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для сравнения: 13 сентября их было на один меньше, а 12 – на одного больше. Новые случаи заболевания коронавирусом распределились так: 7 случаев во Владимире, по пять - в Селивановском и в Гусь-Хрустальном районах, 3 - в Петушинском, 3 - в Вязниковском, 3 - в Меленковском, 2 - в Муромском, 1 - в Александровском, 1 - в Радужном, 1 - в Ковровском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6740 случаев заболевания, из них 1182 случай во Владимире, 955 в Гусь-Хрустальном, 697 - в Петушинском, 637 – в округе Муром, 591 - в Ковровском, 493 - в Александровском, 360 -в Вязниковском, 318 - в Собинском, 308 - в Юрьев-Польском, 222 - в Кольчугинском, 203 - в Меленковском, 167 - в Судогодском, 147 - в Киржачском, 131 - в Суздальском, 89 - в Камешковском, 87 - в Селивановском, 83 - в Гороховецком, 70 - в г. Радужном.

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Новые случаи заболевания не помешали провести в регионе выборы. Кстати, несмотря на действующий масочный режим, проголосовать на участки пускали всех, маски не требовали. А региональный Роспотребнадзор все же советует носить их: маска хотя и не гарантирует, что вы не заразитесь, снижает риск заболеть не только коронавирусом, но и сезонной простудой или гриппом. Кстати. Посещая концерт или другое мероприятие, которые теперь разрешены в регионе, владимирцам тоже рекомендуют использовать маски, менять которые нужно каждые три часа. Правда, учитывая, что многие концерты проходят во Владимире в барах и ресторанах, где зрителей и слушатели еще едят .вряд ли соблюсти это требование реально.