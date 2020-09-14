Выборы во Владимире: фиаско оппозиции и триумф «Единой России»

Фото с сайта избирательной комиссии Владимирской области.

13 сентября во Владимире завершились трехдневные выборы депутатов местного горсовета. И результат получился по своему феерическим. По предварительным данным, все 25 мандатов получили депутаты от одной партии - «Единая Россия». Подобный расклад для Владимира беспрецендентен, никогда еще в новейшей истории во владимирском горсовете не было ни одного оппозиционного депутата. Политический обозреватель Сергей Морковкин пытается разобраться, как так получилось.

Падение явки

Давайте начнем с того, что выборы начались вовсе не 11 сентября, а еще в конце прошлого года. На фоне протестных губернаторских выборов 2018 года предполагалось голосование в горсовет по схожей модели. В итоге тогдашнее большинство депутатов от «Единой России» решило поменять правила игры и «перенарезать» округа. Отказавшись от партийных списков, депутаты прошлого 27-го созыва владимирского горсовета, по сути, лишили оппозицию главного козыря. Большинство оппозиционных кандидатов ранее избирались именно по списочной части.

Еще один важный момент - по сути, выборы прошли вовсе не 11-13 сентября, а второго и третьего числа во время досрочного голосования. Победу на большинстве округов депутатам от «Единой России» обеспечили избиратели, проголосовавшие в эти дни. Ведь лимит в 1% по голосованию на досрочных выборах был отменен. И многие голосовали именно тогда. Явка на основные выборы оказалась ничтожно мала, голоса избирателей в основные дни выборов не смогли перекрыть голоса досрочников.

Среди оппозиционных кандидатов ярких личностей было немного, большинство избирательных кампаний проводилось по шаблонной схеме. Но были и яркие люди. Пожалуй, самую сильную избирательную кампанию среди всех кандидатов во владимирский горсовет провел журналист, представитель КПРФ Иван Ростовцев. В итоге, до победы ему не хватило совсем чуть-чуть. Среди представителей «Единой России» традиционно сильную кампанию провела Лариса Пышонина, а также новичок горсовета Иван Осипов.

Полный триумф «Единой России» во Владимире отвечает на ряд важных вопросов политического устройства города. Видимо, свой протестный запал владимирцы истратили еще в 2018 году, после чего наступило неминуемое разочарование. Горожане считают, что муниципальные депутаты ничего не решают, поэтому выходные в середине сентября лучше провести на даче или сходить за грибами. Попытка зайти в горсовет многочисленным кандидатам с урбанистическими программами, показала несостоятельность идеи. У владимирцев как не было, так и нет запроса на городскую среду качественного нового уровня. Большинство по-прежнему считает — появилась во дворе новая детская площадка. И этого вполне достаточно.

Чем эти выборы отличаются от других?

Нынешние выборы в горсовет запомнятся не только удивительным результатом. Это первые выборы, где кандидаты пытались делать кампании больше в соцсетях, чем на в газетах и интернет-изданиях. Активно в борьбу включились и анонимные телеграм-каналы. Вершиной их работы стала фейковая информация об отзыве кандидатуры Николая Питиримова. Акция готовилась планомерно, одно издание даже купилось на эту информацию, не проверив факты в избиркоме.

Никогда еще на выборах во Владимире не было потрачено столько денег. Тратились и партии, и агенты влияния, и сами кандидаты. По нескромным подсчетам, на одного кандидата от партии, которую я не буду называть, приходилось от 2 до 4 миллионов рублей на кампанию.

Выборы в горсовет запомнятся «скандалами-интригами-расследованиями». Кандидаты от «Единой России» выпустили всю агитационную продукцию без указания партийной принадлежности. При этом, первый выпуск плакатов и буклетов был сделан без указания выходных данных по оплате агиток из избирательного фонда кандидатов. В КПРФ в 24-м округе из-за странной истории была отозвана кандидатура журналиста «Томикса» Александра Степанова. Администрация города Владимира требовала снять со знания ВЗПО «Техника» плакат кандидата от «Справедливой России» Дениса Найденова. Запомнится и история с задержанием во Владимире 15 наблюдателей от «СР». Оставим это дело компетентным органам. А уж сколько компромата излили друг на друга сами кандидаты…

И в «Единой России», и в оппозиционных, и в непарламентских партиях на этих выборах было много новых лиц. Многие из тех, кто участвовал в кампании 2020 года, только начинают свой путь. Эти лица, будьте уверены, мы еще увидим не раз.

За фасадами

Кроме лобовых столкновений кандидатов на встречах с избирателями и в интернет-пространстве, в городе велась и неявная борьба. На протяжении полугода во Владимире выходила газета «Аргументы недели» под лозунгом «Владимир – не место для случайных экспериментов». Бенефициара массового издания мы предлагаем найти читателям самим. Но тот, кто заказывал тиражи, явно боялся протестного голосованию по сценарию 2018 года.

Традиционно выборы стали площадкой новых обещаний заоблачных горизонтов и начала городских проектов. В частности, «Единая Россия» на этот раз сделала упор на проекты в Добром, где шли самые заведомо «проходные» ее кандидаты. В итоге началась реконструкция парка «Добросельского», а во дворах появились новые детские площадки. Общественный предвыборный договор «благоустройство в обмен на голоса» все еще работает.

Фото с сайта избирательной комиссии Владимирской области.

Еще одной «фишкой» этих выборов стал публичный призыв главы администрации города Андрея Шохина вернуть прямые выборы мэра. Кандидаты от «Единой России» сразу же подхватили тренд и устроили опросы на улицах, хотят ли владимирцы лично выбирать градоначальника. Судя по тому, что опросы эти прошли всего три дня, владимирцы отнеслись к ним столь же индифферентно, как и к самим выборам.

Агенты влияния и договоренности

Показатель выборов во Владимире говорит еще и том, что никаких договоренностей между партиями, несмотря на вбросы со стороны анонимных источников, не было. Другое дело, что кроме традиционных политических лидеров на этих выборах важную роль играли и неполитические фигуры. Более всего говорилось о таинственном «штабе Мельниковой», хотя сама глава ВСМЗ упорно отвергала свою причастность к выборам с какой бы то ни было стороны. Были попытки приплести к владимирских выборам и других людей, например бывшего вице-губернатора Александра Байера. Теперь все эти разговоры уже не имеют значения, голосование расставило все по местам.

Что дальше?

Новому горсовету предстоит назначить главу города из трех кандидатов. На пост мэра претендует нынешний глава администрации города Андрей Шохин, бывший член фракции КПРФ, депутат ЗС Владимирской области и предприниматель Сергей Казаков, а также проректор по соцработе ВлГУ Лев Логинов – традиционный технический кандидат подобных выборов. Явным фаворитом борьбы выглядит Андрей Шохин.

Провал оппозиции на выборах вовсе не означает полного их ухода из политической жизни региона. Возможностей влиять на решения в городе у партий будет меньше, но на выборах политическая жизнь не заканчивается.

КОНКРЕТНО

Предварительный состав владимирского горсовета будет выглядеть так:

Округ № 1 - Сергей Киселёв, генеральный директор Владимирского городского ипотечного фонда;

Округ № 2 - Михаил Сахаров, исполнительный директор ООО СЗ «Владавторесурс»;

Округ № 3 - Светлана Мангушева, заведующая МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №108»;

Округ №4 - Николай Толбухин, директор по корпоративному развитию ООО «Медицина»;

Округ №5 - Владимир Лялин, заместитель исполнительного директора АО «Владимирский хлебокомбинат»;

Округ №6 - Анастасия Моисеева, директор службы развития местных отделений ВПОО «Милосердие и порядок»;

Округ №7 - Александр Кладов, генеральный директор МУП «Владимирводоканал»;

Округ № 8 - Николай Голенкевич, главный управляющий директор АО «Объединённый региональные электрические сети Владимирской области»;

Округ № 9 - Роман Мусихин, спортсмен, генеральный директор ООО «Советник»;

Округ № 10 - Алексей Лызлов, главный юрист ООО «Сопровождение вашего бизнеса»;

Округ №11 - Андрей Степанов, коммерческий директор ООО «ГрандИнвест»;

Округ № 12 - Дмитрий Павлов, директор ООО «Комплекс», депутат горсовета;

Округ №13 - Дмитрий Кузин, директор МБУ «Спортивные сооружения г. Владимира»;

Округ № 14 - Алексей Метелкин, директор МАУ ледовый комплекс «Владимир»;

Округ № 15 - Евгений Станчев, гендиректор ООО «БЕАМЕД»;

Округ № 16 - Иван Осипов, директор ООО Торговая компания «Эволюция»;

Округ № 17 - Николай Питиримов, ресторатор, директор ООО «Атриум», депутат горсовета;

Округ № 18 - Артур Закарян, гендиректор ООО «Жилремстрой»;

Округ № 19 - Наталья Чашина, начальник отдела по работе с передвижным центром здоровья ВПОО «Милосердие и порядок»;

Округ № 20 - Дмитрий Чижов, мастер строительных и монтажных работ ООО «Монострой»;

Округ № 21 - Галина Локостова, гендиректор ООО «МУПЖРЭП»;

Округ № 22 - Оксана Завьялова, менеджер ВПОО «Милосердие и порядок»;

Округ № 23 - Олег Кашицын, гендиректор ООО «Хризолит».

Округ №24 - Лариса Пышонина, заместитель председателя горсовета;

Округ №25 - Александр Захаров, гендиректор ООО "Стихия"