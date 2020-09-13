Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 сентября 2020: врачам ОКБ подарили уникальную икону

Фото предоставлено ОНФ.

Ровно 30 человек заболели новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. По данным регионального управления Роспотребнадзора на восемь часов утра 13 сентября больше всего заразившихся оказалось во Владимире. В областном центре выявили Covid-19 у девятерых. А вот как распределились следующие случаи:

- 5 сл. в Ковровском,

- по 3 сл. в Петушинском, Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- по 2 сл. в Вязниковском и Суздальском районах,

- по 1 сл. в Камешковском, Кольчугинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6709 случаев заболевания (1175 сл. в г. Владимире, 950 сл. в Гусь-Хрустальном, 694 сл. в Петушинском, 635 сл. о. Муром, 590 сл. в Ковровском, 492 сл. в Александровском, 360 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 222 сл. в Кольчугинском, 200 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 131 сл. в Суздальском, 89 сл. в Камешковском, 82 сл. в Селивановском, 80 сл. в Гороховецком, 69 сл. в г. Радужном).

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А тем временем врачам Областной клинической больницы, где с мая по сентябрь располагался один из самых больших Covid-госпиталей в регионе, подарили уникальную икону. В рамках акции «Художники – медикам», запущенной ОНФ и региональным отделением Союза художников России, им передали изображение иконы «Спас в белых одеждах», выполненную в кузнецовском письме. Уникальность ее в том, что она написана точками. На каждую точку мастер накладывал несколько слоев краски.

На сегодняшний день в масштабной акции приняли участие более 20 художников. Их работы украшают холлы и фойе медицинских учреждений Владимирской области. Акция была инициирована владимирскими художниками. Они стали собирать свои картины и дарить их медучреждениям по всему региону. Это та благодарность, которые художники от всех людей говорят медикам.

Заведующий отделением хирургии областной клинической больницы Николай Никитин сказал, что для такого подарка обязательно подыщут знаковое место, чтобы медперсонал и пациенты смогли бы насладиться произведением искусства. Он поблагодарил активистов ОНФ за подарок, а художников - за столь важную и нужную акцию.