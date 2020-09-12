Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 сентября 2020: в такси и на собрания – только в масках

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области на 12 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 10 заболевших во Владимире, 8 - в Вязниковском районе, 4 - в Селивановском, 3 - в Ковровском, по два заболевших в Суздальском и в Александровском, по одному - в Камешковском, Гороховецком и в Муромском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6679 случаев заболевания, распределившиеся так: - 1166 случая во Владимире, 947 - в Гусь-Хрустальном, 691 - в Петушинском, 632 – в округе Муром, 585 - в Ковровском, 492 - в Александровском, 358 - в Вязниковском, 318 - в Собинском, 308 - в Юрьев-Польском, 221 - в Кольчугинском, 200 - в Меленковском, 167 - в Судогодском, 147 - в Киржачском, 129 - в Суздальском, 88 - в Камешковском, 81 - в Селивановском, 80 - в Гороховецком, 69 - в г. Радужном.

Если до сих пор во Владимирской области смягчали ограничения, то теперь их снова ужесточили. Теперь владимирцев обяжут надевать маски или респираторы для посещения собраний, брифингов и прочих мест, где скапливаются горожане. Причем это правило будет действовать, даже если встреча проходит в нежилом помещении, например, члены ТСЖ собрались в подвале или подъезде. чтобы обсудить текущие проблемы. Соответствующее изменение губернатор Владимир Сипягин внес в указ «О введении режима повышенной готовности». Напомним, масочный режим действует в регионе с 24 апреля и его никто не отменял. Напомним, средства индивидуальной защиты – маски или респираторы – необходимо использовать при посещении всех мест, где собирается много людей. До сих пор маски обязательны были при посещении любых магазинов, парикмахерских и прочих мест, где оказывают услуги, аптек, общественного транспорта, в том числе такси, любые администрации и прочие учреждения, а также все вокзалы и остановки. Теперь в этот список добавились и включены нежилые помещения (в том числе сдаваемые), где организовано массовое очное присутствие граждан в целях проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий. В законную силу изменения вступят в ближайшее время, после опубликования на официальном портале правовой информации.

А в Роспотребнадзоре по-прежнему советуют чаще мыть руки и вообще следить за гигиеной, чтобы уберечься от вирусов. Врачи отмечают: это простое правило если и не спасет от коронавируса, то поможет избежать кишечных заболеваний. Например ,как рассказал главный врач Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин, в этом году в районе значительно сократилось количество таких больных, наблюдались только единичные случаи, хотя летом традиционно их число растет. Причина проста: люди тщательно мыли руки, носили перчатки и в принципе больше следили за чистотой в доме.