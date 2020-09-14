Владимирцев приглашают на общегородской диктант

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диктант пройдет в двадцать второй раз. Как всегда он будет приурочен к празднованию Международного дня грамотности. Для многих владимирцев участие в общегородском диктанте, который организуют областная научная библиотека и кафедра русского языка филологического факультета Педагогического института Владимирского государственного университета, давно стало традицией – многие постоянно пишут его. Ежегодно в этой акции участвуют несколько сотен человек и число участников только растет.

Каждый раз диктант посвящен определенной теме, например, в рамках культурно-образовательного проекта «Год с Бальмонтом» участники писали тексты владимирского прозаика Сергея Никитина. В этом году диктант посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Текст подбирают и озвучивают опытные преподаватели кафедры русского языка Педагогического института ВлГУ. Проверить свои знания в правописании на общегородском диктанте сможет любой желающий. Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки. Итоговая оценка выставляется по десятибалльной системе на сайте библиотеки и кафедры русского языка педагогического института ВлГУ, но независимо от результата, все участники диктанта получат памятные сертификаты.

Написать Общегородской диктант можно не только в областной научной библиотеке (15 сентября в 17.30), но и удаленно в режиме онлайн. Для этого нужно скачать фирменный бланк общегородского диктанта на сайте библиотеки и распечатать его, а 15 сентября в 17.30 включить прямую трансляцию диктанта (там же на сайте библиотеки) и написать текст диктанта от руки на фирменном бланке.

На следующий день, 16 сентября, необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10 до 14 часов и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный или сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14.00 16 сентября и получить индивидуальный номер участника в ответном письме на электронную почту. Независимо от того, как участники писали диктант, результаты можно будет увидеть на сайте областной научной библиотеки (library.vladimir.ru) и Педагогического института (phil.vlsu.ru).