Больше половины пожаров во Владимире происходит из-за неосторожного обращения с огнем

.

Всего в этом году во Владимирской области произошло больше 2600 пожаров. Если сравнивать с пошлым годом, то их число уменьшилось на 22 процента. При этом в огне погибли 70 человек, 41 – получил травмы и ожоги. К счастью, среди погибших нет детей.

- В 55 процентах случаев пожары происходят на открытых территориях, в 32 процентах – в домах, в 5 процентах – на автотранспорте. При этом больше всего людей гибнет именно на пожарах в домах, - констатировал Юрий Арбузов, заместитель начальника областного управления МЧС.

Пожар на Ново-Ямской Фото: материалы пресс-служб

Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем (67 процентов), на втором месте – неосторожное обращение с электрическими приборами (14 процентов), на третьем месте – неисправность печного оборудования или дымохода (9 процентов).

Представители МЧС говорят, что в первом случае шансов на спасение у жертв практически нет, так как последние в большинстве случаев засыпают. Тем важнее быть внимательней. Тем более, в МЧС напоминают, что если пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем и привел к пострадавшим, а также нанес серьезный материальный ущерб, виновник (если он выжил) может быть привлечен к административной ответственности. В этом случае он должен будет выплатить штраф - от 4 от 5 тысяч рублей. Для должностных лиц он равен 40-50 тысячам рублей, юридических лиц – 350-400 тысячам рублей.

.

Что касается аварийной работы электросети, то можно вспомнить два самых громких пожара этого года. Так из-за электрики едва не сгорел частный дом на две семьи на улице Ново-Ямской во Владимире. В результате пожара сгорела кровля на площади 112 квадратных метров. Жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Ну, и, конечно же, нельзя не упомянуть о крупном пожаре в театре драмы, который произошел из-за короткого замыкания во время электротехнических работ. Пожар повредил сцену театра, частично зал и фойе. Кроме того, в больнице с серьезными ожогами оказался один из рабочих.

БДИ!

Чем ниже температура на улице, тем холоднее становится в домах. А значит многие начинают пользоваться обогревателями. Не забывайте об элементарных правилах безопасности:

- Следует избегать перегрузки на электросеть;

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами;

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться;

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться.