«Владимирские львицы» ВлГУ: «Играем не ради денег, а потому что любим баскетбол!»

Фото предоставлено баскетбольным клубом «Владимирские Львицы»

Студенческий баскетбол во Владимирской области вышел на новый уровень. Если изначально ВлГУ создавал команду из поступивших студентов для участия в соревнованиях, то в прошлом году «Владимирские львицы» доказали, что они готовы носить звание профессионального баскетбольного клуба.

Не хотим покупать легионеров

С 2014 года женская команда ВлГУ выступает в высшем дивизионе «Центр» - одной из сильнейших ассоциаций студенческого баскетбола. В прошлом сезоне спортсменки выступили очень успешно – заняли второе место. До «золота» не хватило всего одного очка.

Команда. Фото предоставлено баскетбольным клубом «Владимирские Львицы»

После этого «Владимирские львицы» пошли еще дальше и впервые выступали в элитном дивизионе «Суперлига» Ассоциации студенческого баскетбола. В нем принимают участие 16 лучших команд страны, из которых формируется сборная России.

- Соревнования достаточно серьезные, ведь уровень многих игроков сопоставим с профессионалами, которые получают за выступления зарплаты. К слову, наши девушки играют не за деньги, они просто очень любят баскетбол. И это здорово, ведь мы стремимся, чтобы уровень баскетбола в регионе становился выше, - подчеркивает Максим Тюканов, спортивный директор баскетбольного клуба «Владимирские Львицы» ВлГУ. - Конечно, можно пойти и по второму пути – купить легионеров и заиграть в полную силу. Но мы сознательно от него отказываемся. Фундамент команды – это наши игроки. Сейчас в команде – 23 человека, есть игроки из Московской области, Смоленска, Иванова, Нижнего Новгорода.

В ближайшие пару лет необходимо решить вопрос с инфраструктурой. Для проведения соревнований «Суперлигы» в зале необходимо заменить напольное покрытие и сделать дополнительное освещение. На это необходимо не меньше пяти миллионов рублей. Сейчас ведутся переговоры со спонсорами.

Не представляю жизни без баскетбола

капитан. Фото предоставлено баскетбольным клубом «Владимирские Львицы»

Капитан команды «Владимирские львицы» Эльмира Омарова занимается баскетболом уже десять лет. Перед тем, как уйти в этот спорт, перепробовала себя в самых разных направлениях: занималась гимнастикой и биатлоном, танцевала хип-хоп, играла в шахматы и на фортепиано и даже год боксировала на ринге.

- Однажды я сидела на уроке физкультуры своей подруги, и учительница пригласила нас на тренировку по баскетболу. Решили сходить, хотя я в то время как раз занималась боксом, - вспоминает Эльмира. - Постепенно начала вливаться в процесс и поняла, что нужно сделать выбор. И я выбрала баскетбол. И ни разу не пожалела. Больше скажу — сегодня я не представляю жизни без баскетбола.

Играть за сборную ВлГУ девушка начала, еще учась в одиннадцатом классе. Она признается, идти на первую тренировку было страшно — ведь в команде играли взрослые и опытные игроки. Но все прошло отлично — Эльмире удалось влиться в коллектив, а тренер начал выпускать на площадку — сначала на две минуты, потом на — четыре. И понеслось.

Закончив одиннадцатый класс, Эльмире нужно было решить, где же учиться дальше — в родном Владимире или в другом городе. Любовь к баскетболу и команде сделали свое дело, и девушка поступила в главный университет региона, в институт физкультуры и спорта.

- В 2017 году уходит капитан команды, и девочки выбрали меня главной. Честно, не знаю, почему, - смеется баскетболистка. - Капитан должен понимать каждого игрока, показывать уверенность, быть ответственным и общительным. Хочется верить, что я обладаю этими качествами.

Эльмира говорит, что самое сложное в женском баскетболе — это эмоции, которые из раздевалки могут перейти на площадку. Но она, как капитан, старается такого не допускать, ведь главное — оставаться командой.

- Перед тем как выйти на игру, мы обязательно включаем музыку — она нас заряжает. И, конечно, любим потравить шуточки, которые кроме нас никто не понимает, - делиться секретом команды Эльмира. - А еще мне очень важно сохранять лицо, потому что девочки буквально впитывают мои эмоции и посыл на игру. Так что если увидите, что я улыбаюсь в начале матча — не удивляйтесь.

Опаснее баскетбола только борьба

Баскетбол — контактный вид спорта, и травм здесь не избежать. Их можно получить даже во время обычной тренировки.

- Помню, как девчонки боролись за мяч во время тренировки и очень сильно столкнулись. В итоге у одной — перелом копчика, у другой — перелом ключицы. Было так обидно, что они выпали из основного состава накануне важных соревнований, - вспоминает Эльмира.

У самой девушки за десять лет, к счастью, серьезных травм не было. Разве что вывих обеих ног да по носу мячом часто прилетает.

- Это, наверное, потому что в игре я везде сую свой нос. Вот он у меня и страдает, - смеется баскетболистка.

В начале этого сезона на площадку не выйдет лидер «Владимирских львиц» Арина Кузьмичева. Недавно она получила серьезную травму — разрыв крестообразных связок. Ей предстоит операция и шесть месяцев реабилитации.

- Но нечего жаловаться, баскетбол — такая игра, порой очень грубая. Опаснее может быть только борьба. Вы бы знали, какие драки бывают в женском баскетболе. Женщины — они такие, очень эмоциональные и непредсказуемые, - говорит Эльмира.

Уже в середине октября начнется сезон в студенческой «Суперлиге» и в дивизионе «Центр». Перед эти у «Владимирских львиц» будет несколько предсезонных турниров.

- В этом сезоне мы ставим задачу – бороться за попадание в финал четырех, - подчеркнул Максим Тюканов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Социальная миссия

Кроме спортивной жизни, «Владимирские львицы» участвуют в разных социальных проектах: бессмертном полку, помогают собирать средства на лечение людей. Самой зрелищной и запоминающейся акцией стало украшение пасхального дерева в центре Владимира. В апреле на смотровой площадке у Успенского собора появилось дерево, украшенное 10 тысячами деревянных расписных яиц. В том числе и владимирскими баскетболистками.

- Мы открыты для любых социальных проектов и инициатив. Очень бы хотелось не замыкаться на спорте, а нести добро в массы, - говорит Максим Тюканов.

КСТАТИ

В этом году в студенческом чемпионате России по баскетболу будет играть и мужская команда, представляющая Владимир.