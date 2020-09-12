Пять владимирских школьников поедут на интеллект-шоу в Останкино

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области наградили победителей и призеров регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», прошедшем в формате онлайн-викторин. Участникам нужно было отметить на вопросы о знаменитых дворянских фамилиях Владимирской губернии: Воронцовы, Голицыны, Долгоруковы, Шереметевы и Оболенские, Трубецкие, Уваровы и Гагарины. За звания победителей и призеров боролись 35 владимирских школьников, пятеро из 13 победителей и призеров регионального этапа были приглашены на интеллект-шоу в Останкино. Ребята получили грамоты, памятные призы и сертификаты с дополнительными баллами при поступлении в ВлГУ.

- Участие в игре — моя давняя мечта, - рассказала Анастасия Матвеева, ученица 11 класса МБОУ г. Владимира «Лицей-интернат №1», - Я с детства смотрела программу. Мне стало интересно попробовать свои силы, испытать себя, поэтому приняла участие сначала в региональном этапе, а потом узнала о приглашении на телепередачу. Я безумно обрадовалась, когда получила приглашение в чертвертьфинал, это был какой-то сон, сбылась мечта. Все родственники, знакомые были очень рады, поздравляли.

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А еще пять владимирских школьников стали «Надеждой земли Владимирской»

Всего же в регионе персональную стипендию «Надежда земли Владимирской» в этом году получат 114 одаренных ребят, в том числе пять школьников из Владимира. Каждый из них - победитель предметных олимпиад: Алиса Демина из десятого класса школы №29 (обществознание), Матвей Гусаров, десятиклассник из школы №46 (физика), десятиклассница Полина Чупрова школа №25 (биология), Екатерина Полевик, 10 класс промышленно-коммерческого лицея (литература); и Дарья Дыганова, 10 класс школы №36 (химия).

Школьники и студенты, которые получат стипендию, проявили себя в разных областях. В номинации «Молодой исследователь в области технических наук» наградят 19 человек, «Молодой исследователь в области естественных наук» - 8 человек, «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук» - 30 человек. «Лучшими по профессии» стали десять человек, в номинациях «Художественное творчество учащихся образовательных учреждений» и «Техническое творчество учащихся образовательных учреждений» проявили себя по одному ученику. Талантливых музыкантов среди молодежи набралось шестнадцать человек, художников – трое, танцоров – двое. Кроме того, 14 человек отмечено за достижения в спорте и 10 – за успехи в области детского и молодежного общественного движения.