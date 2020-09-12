Выходные по-владимирски: угощаемся пирогами, слушаем рок, зазываем бабье лето

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отличная новость для жителей и гостей областного центра – свои двери, наконец, открывает Владимирская областная филармония!

12 сентября в 18 часов на ее сцену выйдут артисты Владимирского театра драмы. Они покажут иронический триллер «Пролетая над гнездом кукушки». Культовый роман Кена Кизи был опубликован в 1962 году. Он считается одним из главных литературных произведений движения битников и хиппи. У киноленты по сценарию Дейла Вассермана пять наград от премии «Оскар» и пять – от премии «Золотой глобус», а также огромное количество положительных рецензий и отзывов от кинокритиков и телезрителей. Спектакль отнюдь не претендует на «состязание» с фильмом. У него свои актуальные социально-психологические вопросы и мотивировки. Цена билета – 550 рублей.

13 сентября в 18 часов артисты театра драмы снова выйдут на сцену филармонии. Зрители увидят комедию «Новый год Forever». У «сказочных намеков» Елены Скороходовой — гротесковая, но на редкость искренняя и неистребимо целительная природа. О чем бы ни были ее пьесы, ей удается находить тот самый желанный и спасительный свет в конце тоннеля, без которого жизнь человеческая невыносима. В комедии органичное и беспощадно смешное отражение нашей современной жизни окрашено вполне трагическим красками, ибо непризнанный гений Иван настойчиво, фанатически нацелен на суицид... Но не тут-то было! Ему просто некогда пребывать в скорби и отчаянье. Как ни парадоксально, но именно бытовые неурядицы, будничная «текучка» неуклонно снижают трагедийный пафос, вовлекая героя в массу комических ситуаций. А там и «хеппи энд» не за горами. Цена билета – 550 рублей.

Не забудьте взять маски!

Рок-фестиваль в Суздале

группа "Бесконечная история". Предоставлено организатора рок-фестиваля

12 сентября с 14 до 22 часов на территории туркомплекса «Горячие ключи» пройдет всероссийский рок-фестиваль «Лето любви». Гостей ждет выступление двенадцати групп из разных городов страны, в том числе из Москвы, Владимира, Ярославля. На сцену выйдут музыкальные коллективы «Бесконечная история», «Жар-птица», «НЛО», «Скоба», «Театр одного вахтера», «Отец Федор», «Карантин», «XL-55», «Algabas» и другие.

Организаторы говорят, что будет много разнообразной музыки - от классического рок-н-ролла до «прогрессива». В день фестиваля цена билета – 300 рублей.

Праздник пирога в парке «Дружба»

13 сентября Парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает гостей на праздничное гулянье «День русского пирога». Встречать гостей ряженые, баба на чайник, крендель, карабейники с пирогами и пряниками.

Праздник начнется в 11.30 викториной для детей «Румяные бочка» с рассказами о русской выпечки. В 12.00 артисты музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии покажут музыкальный спектакль «Невредные советы. Что будет, если...». После этого владимирцев ждет выступление местных артистов. В 13.00 можно будет поиграть в народные игры и забавы с ухватами, чугунами. В 14.00 взрослые и дети смогут принять участие в народных русских играх и забавах.

На центральной поляне весь день будет тематическая выставка и дегустация плюшек и баранок. Кроме того, можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению розочек и лепке фигурок из теста, а также научиться рисовать цветной мукой. На поляне расположится фотозона с арт-объектами и тантамаресками, где можно будет сделать снимки на память. И, конечно, главными на праздники будут пироги и пирожки с разнообразными начинками печеные, слоеные и жареные, ватрушки и рыбники, бисквиты и ржаные кокорки.

«Бабье лето» в Загородном парке

13 сентября в 13.00 в парке «Загородный» состоится традиционный праздник «Бабье лето в Деревне Дуралеевка»! Одним из главных музыкальных событий дня станет концертная программа «Русская душа» в исполнении театра фольклора «Разгуляй». Гостей ожидает «Осенний мастер-класс» и «Урок живописи на свежем воздухе».А главный секрет красоты и здоровья тела гости смогут узнать на фитнес-программах под руководством опытных инструкторов: Карины Сабуровой, Екатерины Учаевой, Людмилы Пашковской и Киры Крашенинниковой. Вход свободный.