Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 сентября 2020: медиков, умерших от коронавируса, могут наградить посмертно

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вновь больше 30! Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших в регионе за последние сутки. На девять часов утра 11 сентября в регионе Covid-19 заболели 33 человека. И треть случаев опять приходится на областной центр. Во Владимире 11 больных.

Остальные случаи распределились так:

- по 4 сл. в Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах,

- по 3 сл. в Муромском и Селивановском районах,

- по 2 сл. в Ковровском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Петушинском, Меленковском, Суздальском и Александровском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6647 случаев заболевания (1156 сл. в г. Владимире, 947 сл. в Гусь-Хрустальном, 691 сл. в Петушинском, 631 сл. о. Муром, 582 сл. в Ковровском, 490 сл. в Александровском, 350 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 221 сл. в Кольчугинском, 200 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 127 сл. в Суздальском, 87 сл. в Камешковском, 79 сл. в Гороховецком, 77 сл. в Селивановском, 69 сл. в г. Радужном).

Не секрет, что медики, стоявшие на первом рубеже борьбы с коронавирусом пострадали не меньше, а то может и сильнее, чем остальные. Так, 18 врачей вовсе умерли от коронавируса, а еще сколько переболело! И врачей 33 региона, умерших от коронавируса, собираются посмертно наградить. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин.

Напомним, жители области обратились в администрацию с просьбой посмертно наградить врачей, отдавших свою жизнь в борьбе с коронавирусом. Вице-губернатор области Сергей Шевченко сообщил о невозможности награждения врачей медалью "За заслуги перед Владимирской областью". Дело в том, что региональный закон 126-ОЗ не позволяет сделать этого.

- Способ отдать дань благодарности врачам, которые, мужественно исполняя свой профессиональный долг, стали жертвами опасной инфекции, как мы выяснили, есть. И его необходимо использовать. Я поручил департаменту здравоохранения дать главным врачам установку оперативно подготовить пакеты документов для представления их погибших от COVID-19 коллег к государственной награде - ордену Пирогова, - написал в соцсетях губернатор Владимир Сипягин.

Коронавирус также лишил денег многих жителей региона, поставив их в трудное экономическое положение. Вон 31 тысяча жителей региона официально числится безработными. Естественно, платить кредиты лишившиеся дохода люди были просто не в состоянии. Им на помощь пришел закон: до конца сентября жители, чей доход в 2020 году снизился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, имели право на получение кредитных каникул на шесть месяцев.

И люди поспешили воспользоваться этой возможностью. Во Владимирской области с 20 марта по 2 сентября этого года кредитные организации реструктурировали кредиты жителей и предприятий на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Жители региона направили в банки 18,8 тысячи заявлений на изменение условий своих кредитных договоров, из них одобрено 11,7 тысяч. На данный момент реструктуризация проведена по 10,8 тысячи кредитов граждан на общую сумму 3,7 миллиарда рублей.

Кроме того, Владимирская область получит дополнительно около 315 млн рублей на ежемесячные выплаты детям от трёх до семи лет. Напомним, что изначально региону выделили 1,4 млрд рублей, однако число получателей пособия превысило прогнозируемое, что потребовало дополнительного финансирования. Средства придут из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Выплата на ребёнка 3-7 лет – это новая мера поддержки. На неё могут претендовать постоянно проживающие во Владимирской области граждане Российской Федерации с детьми этого возраста, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года (10768 рублей на человека в месяц).