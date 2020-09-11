Владимирская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой рождаемостью

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рейтинг на основе данных Росстата по рождаемости подготовила «Российская газета». И ее цифры удручают — Владимирская область находится на самом дней рейтинга.

Показатель рождаемости в регионе составляет всего семь детей на одну тысячу человек. Хуже дела обстоят лишь в Мордовии (6,8) и Смоленской области (6,9). Такой же показатель имеет Ленинградская область. У все остальных субъектов РФ рождаемость выше. Причем у лидера рейтинга — Чеченской республики — показатель рождаемости равен 19,2 родившихся на тысячу человек.

С чем же это связано? Эксперты из Владимирской области сходятся во мнении, что виной всему неуверенность жителей области в завтрашнем дне. Причем сильно на это влияет специфика расселения населения.

- Понятное дело, что регион у нас в целом не самый преуспевающий, однако Ивановская область подепрессивней будет, однако там рождаемость выше, - заметил социолог и политолог Евгений Полковников, генеральный директор региональной общественной организации «Независимое агентства региональных исследований». - Так что тут влияет скорее другой фактор — большое количество малых городов. Дело в том, что в больших городах и деревнях есть определенная стабильность, а вот малые города, многие из которых раньше были завязаны на одно предприятие, этой стабильности не имеют. В итоге, там депрессивные настроения там еще сильнее, чем обычно. Для сравнения у нас в регионе есть деревни, где с рождаемостью вполне себе неплохо, только от того, что там наличие земли дает семьям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Например, когда мы проводили исследование в селе Мордыш (Суздальский район — Авт.), то общались там с 26-летней мамой четверых детей и 19-летней мамой двоих.

Впрочем, даже в более менее «уверенном в себе» Владимире рождаемость не перебивает смертность. И последние годы численность населения областного центра росла лишь за счет трудовой миграции. Причем это признавали даже власти, учитывая эти тенденции при разработки генплана. Показательно, что в 2020 году впервые за несколько лет численность населения Владимира снизилась. Дело в том, что из-за коронавируса трудовая миграция снизилась в 2,5 раза (735 человек приехали в первом полугодии текущего года вместо 1900 — в прошлом), а рождаемость при этом как была низкой, так и осталась. Видимо, и у коренных владимирцев с уверенностью в завтрашнем дне не все гладко.