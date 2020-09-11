За время пандемии почти девятнадцать тысяч владимирцев попросили кредитные каникулы

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Коронавирус разрушил планы и лишил денег многих жителей региона, многие из которых лишились работы и бизнеса. Сейчас в центрах занятости населения на учете стоит более 32 с половиной тысяч владимирцев, в том числе около четырехсот индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть свой бизнес. 31 с лишним тысяча уже признана безработными. Естественно, платить кредиты лишившиеся дохода люди были просто не в состоянии. Им на помощь пришел закон: до конца сентября жители, чей доход в 2020 году снизился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, имели право на получение кредитных каникул на шесть месяцев.

И люди поспешили воспользоваться этой возможностью. Во Владимирской области с 20 марта по 2 сентября этого года кредитные организации реструктурировали кредиты жителей и предприятий на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Жители региона направили в банки 18,8 тысячи заявлений на изменение условий своих кредитных договоров, из них одобрено 11,7 тысяч. На данный момент реструктуризация проведена по 10,8 тысячи кредитов граждан на общую сумму 3,7 миллиарда рублей.

Изменить свои кредитные договоры просили и предприниматели. В области банки получили от бизнесменов 1364 обращения. 71,6% из них удовлетворены. График платежей фактически изменен по 875 обращениям на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

До 30 сентября у владимирцев еще есть возможность обратиться за кредитными каникулами. Получится ли сделать это позднее – большой вопрос. Хотя Банк России рекомендовал кредиторам до конца года продолжать реструктурировать кредиты и займы и не начислять пени и штрафы по ним, окончательное решение будет зависеть от кредитной организации.