Компьютерные мошенники сумели взломать сети трех компаний в Коврове и похитили у них 10,8 миллиона рублей

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Крупные российские компьютерные мошенники «наделали дел» во Владимирской области. Да, таких, что историей занялась Генеральная прокуратура Российской Федерации. Представители прокуратуры передали в Ковровский городской суд дело о крупном мошенничестве, совершенном путем неправомерного доступа к компьютерной информации.

В мошенничестве подозревают Алексея Фещенко. Во всяком случае именно он обвиняется в следующих статьях: «мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере», «пособничество в неправомерном доступе к компьютерной информации» и «пособничество в распространении и использовании вредоносных компьютерных программ».

По версии следствия с сентября по ноябрь 2018 года Фещенко совместно с сообщниками (их личности пока установить не удалось) запустил в сеть вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленники получили неправомерный доступ к локальным компьютерным сетям трех коммерческих организаций в Коврове. Скорее всего, программы скачивались, после чего заложенный внутри них вирус вытягивал у них всю платежную документацию компаний. В итоге, мошенники сумели, используя подложные платежные документы, похитить у бизнесменов 10,8 миллиона рублей.

Несмотря на то, что дело передано в суд, расследование еще не закончено. Силовики пытаются найти других членов преступной группы.