Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 сентября 2020: на ИВЛ в регионе остаются 22 пациента

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние данные от Роспотребнадзора таковы — на 9 часов утра 10 сентября во Владимирской области заболели коронавирусом 31 человек. Причем вновь в лидерах Владимир — 9 случаев.

Остальные случаи распределились следующим образом:

- по 4 сл. в Муромском и Александровском районах,

- 3 сл. в Ковровском,

- по 2 сл. в Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах,

- по 1 сл. в Собинском, Кольчугинском, Петушинском, Юрьев-Польском, Судогодском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6614 случаев заболевания (1145 сл. в г. Владимире, 943 сл. в Гусь-Хрустальном, 690 сл. в Петушинском, 628 сл. о. Муром, 580 сл. в Ковровском, 489 сл. в Александровском, 346 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 306 сл. в Юрьев-Польском, 221 сл. в Кольчугинском, 199 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 126 сл. в Суздальском, 87 сл. в Камешковском, 79 сл. в Гороховецком, 74 сл. в Селивановском, 69 сл. в г. Радужном).

Тем временем, первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко рассказал, что система здравоохранения Владимирской области готова к любому сценарию развития эпидемиологической ситуации. Сейчас коэффициент распространения инфекции Covid-19 в регионе составляет 1,0. Для лечения инфекционных заболеваний в области развернуто 1287 коек, в том числе 903 –для пациентов с коронавирусом. На 9 сентября из них занята 301 койка. Также приготовлено 384 койки для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, из которых на сегодняшний день занято 150. Еще 525 коек оснащены подачей кислорода, 123 – аппаратами искусственной вентиляции легких. На ИВЛ в настоящее время находятся 22 пациента.

При этом Сергей Шевченко во время своей пресс-конференции сказал, что за последнюю неделю особого роста заболеваемости и поступления на госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией не отмечается.

Правда, по его словам, в среднем заболевают 20-25 человек в день. Не совсем понятно, откуда взялись эти цифры, если в сентября самым низким показателем были 27 заболевших за сутки, а так «столбик термометра» держался в районе 30 больных.

Ну, и хорошая новость - во Владимирской области на помощь родителям с детьми выделят более 20 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на поддержку бедных семей. Дело в том, что Владимирская область вошла в число регионов, которые получат гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Размер федерального финансирования для нашего региона составляет 8,1 миллионов рублей, еще двенадцать миллионов на реализацию мероприятий программы выделит областной бюджет. Планируется, что эти средства позволят помочь 1200 детям из малоимущих и многодетных семей. Выделенные деньги должны помочь им выбраться из трудной ситуации. Средства по этой программе могут выделить на открытие своего дела, если семья готова заниматься бизнесом, обучение или переподготовку родителей, не сумевших найти работу, профориентацию и обучение финансовой грамотности детей. В условиях, когда в регионе из-за коронавируса 32 тысячи человек оказались на бирже, эта помощь будет кстати.