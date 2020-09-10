Во Владимире с 18 сентября заработают сельскохозяйственные ярмарки

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Сельскохозяйственные ярмарки или ярмарки «выходного дня» появились впервые при предыдущем губернатора Светлане Орловой. Она так хотела поддержать местных сельхозпроизводителей и дать им возможность «общаться» с розничным покупателем, минуя крупные торговые сети. И все это проходило под лозунгами «Покупай Владимирское!»

Собственно идея была хорошая, так как губернатор сменился, а вот сельхозярмарки остались. По новому кругу она запустится уже с 18 сентября, когда с грузовиков в регионе начнут продавать свежие овощи, собранные с полей СПК Владимирской области.

Во Владимире ярмарки появятся по традиции у двух крупных гипермаркетов - «Глобуса» в Добром и «Ленты» в Юго-Западном районе. Ассортимент овощей будет традиционным — капуста, морковь, свекла и, конечно же, картофель. Особенно картофель.

Если помните, не так давно была пресс-конференция директора жепартамента сельского хозяйства Константина Демидова. Он на ней как раз и сказал, что в регионе у простых дачников в этом году возникли проблемы с урожаем картофеля. Но цены при этом не должны подскочить, так как местные сельхозпроизводители готовы продавать свой урожай. Плюс на ярмарках дадут возможность торговать и сельхозпроизводителям из соседних регионов. Так что дефицита «второго хлеба» не предвидится. Напомним, что сейчас в среднем картофель стоит 25-30 рублей.

Возвращаясь же к ярмаркам, нужно сказать, что они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 10 часов утра. Не зря же их назвали ярмарками выходного дня.