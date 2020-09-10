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Владимирец выхаживает луня, вышедшего к людям за помощью

Молодая птица сломала ключицу
Ирина Мальцева
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Молодой лунь. Фото Сергея Волкова

Молодой лунь. Фото Сергея Волкова

Владимирец Сергей Волков встретил луня под Судогдой. Птица не реагировала на проезжавшие мимо автомобили, улететь от человека не смогла и не сопротивлялась, когда ее взяли в руки.

- Бедняга сидел у дороги и смотрел на мимо проезжавшие автомобили. Такое ощущение, что птица вышла на дорогу просить помощи у людей от безысходности и голода... Хотя это предположение, но по взгляду птицы можно сказать и так, - рассказал Сергей Волков.

Пернатого заметили на трассе под Судогдой. Фото Сергея Волкова

Пернатого заметили на трассе под Судогдой. Фото Сергея Волкова

Спаситель птицы доставил пернатого в картонной коробке во Владимир, чтобы показать врачу, накормив его сырым мясом. Ветеринар, осмотревший молодую птицу, поставил предварительный диагноз – перелом правой ключицы, который подтвердили на рентгене. Будет ли лунь снова летать – вопрос открытый. Пока Сергей старается выполнять назначения ветеринарного врача, надеясь, что доверившийся человеку лунь сможет снова вернуться на волю.

- Доктор прописал добавки в пищу: кальций и рыбий жир для срастания костной ткани. Птица очень истощена. Ей нужно окрепнуть, поэтому для нее рекомендована клетка с ограниченным пространством, с отсутствием возможностью взлетать, ведь необходим покой для крыла. Домик для птицы уже сделан, будем восстанавливаться, - рассказал он.

Будущий домик для птицы. Фото Сергея Волкова

Будущий домик для птицы. Фото Сергея Волкова

Кстати, это не первый случай, когда владимирцы выхаживают попавших в беду пернатых. Горожане уже не раз подбирали на улицах города и в пригороде пострадавших чаек и сов, выхаживали их и отпускали на волю, в том числе и в парке «Дружба». В принципе, диких птиц можно и оставить в неволе. Но, несмотря на то, что совы могут прожить в неволе не один десяток лет, чтобы устроить ее с комфортом, потребуется немало денег и хлопот.

- Это не самый подходящий питомец. Ему нужна просторная клетка или вольер с жердочками, пеньком, которую нужно установить в хорошо освещенном месте. В клетке должна быть свежая вода в достаточном количестве, потому что она может и купаться. Кормить его нужно максимально естественной пищей, например, цыплятами, перепелками, мышами. Можно подкармливать нежирным мясом – говядиной, куриными шеями, но этого недостаточно: в них нет нужного количества витаминов, минералов, необходимых птице. А вот давать ей пойманных в дикой природе грызунов и воробьев нельзя – есть риск заразить пернатого и заразиться самим, - предупреждает ветеринар Ольга Котлова. – Кроме того, нужно смириться с неприятным запахом. Наконец, дикая птица всегда остается дикой, и даже молодую особь невозможно до конца приручить.

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