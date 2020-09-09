Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 сентября 2020: власти считают, что число безработных скоро уменьшится вдвое

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу. И число заболевших Covid-19 вновь чуть-чуть увеличилось. На 9 часов утра 9 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. И снова в лидерах Владимир, где вирус обнаружили у семерых. Остальные случаи распределились следующим образом:

- по 4 сл. в Муромском и Александровском районах,

- по 3 сл. в Ковровском, Гороховецком и Вязниковском районах,

- по 2 сл. в Суздальском и Гусь-Хрустальном районах,

- по 1 сл. в Собинском, Селивановском, Кольчугинском районах, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6583 случая заболевания (1136 сл. в г. Владимире, 941 сл. в Гусь-Хрустальном, 689 сл. в Петушинском, 623 сл. о. Муром, 577 сл. в Ковровском, 485 сл. в Александровском, 346 сл. в Вязниковском, 317 сл. в Собинском, 305 сл. в Юрьев-Польском, 220 сл. в Кольчугинском, 198 сл. в Меленковском, 166 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 126 сл. в Суздальском, 87 сл. в Камешковском, 77 сл. в Гороховецком, 74 сл. в Селивановском, 69 сл. в г. Радужном).

Ну, а тем временем областные власти вновь высказались по выросшей в 33 регионе безработице, виновником которой естественно является коронавирус. Вице-губернатор по промышленной политике Александр Ремига во время своей пресс-конференции ответил на вопрос, как он относится к росту безработицы, ведь в 33 регионе она за последние пять месяцев выросла почти в пять раз. И выяснилось, что он не видит в этом ничего плохого, так как это естественные процессы. Более того, через пару месяцев, по его словам, она уже уменьшится в два раза.

В том числе, вице-губернатор аргументировал свою позицию тем, что вакансии в области есть. Действительно, в начале недели директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев говорил, что в области сейчас имеется 21 тысяча вакансий. Однако большая часть из них не пользуется большим спросом. Кроме того, многим выгодней сидеть безработным, имея неплохие размеры пособий.

А тем временем все ближе первая игра футбольного клуба «Торпедо» со зрителями. И пресс-служба команды опубликовала правила покупки билетов на игру с подмосковной «Коломной» 12 сентября.

Начало встречи назначено на 18.00. Это связано с ограничением движения всех видов транспорта в областном центре на период проведения владимирского полумарафона «Золотые ворота».

При этом продажа билетов на матч будет осуществляться с 17.00 в день игры! Вместе с билетом каждый болельщик получит маску. Стоимость билета на матч составляет 150 рублей. Дети в сопровождении родителей при наличии билетов у последних, а также девушки и женщины имеют право бесплатного прохода на трибуны. При этом учтите, что количество продаваемых билетов будет ограничено, поэтому лучше прийти на стадион заранее. Тем более, что проход на стадион тоже будет замедлен из-за необходимости мерить всем температуру на входе. Зрители, с температурой выше 37,1 градуса, на стадион не допускаются.

- Зрители, которые будут находиться на стадионе, в обязательном порядке должны быть в масках на протяжении всего времени пребывания и желательно в перчатках. Размещение зрителей на трибунах стадиона разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метра)», - рассказали в клубе. - Мы очень надеемся на наших болельщиков, ибо в случае их несоблюдения на футбольный клуб могут быть наложены штрафные санкции и следующие поединки могут снова пройти без болельщиков.

Также стоит учесть, что пока на стадионе под запретом будет любая пища и напитки. Их не будут продавать, их нельзя проносить на стадион.