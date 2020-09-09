Здесь будет парк: во Владимире готовятся преобразить заброшенные сады у ДДЮТ

Сейчас будущий парк выглядит заросшим и заброшенным. Фото: Валерия Рудометова

Московское архитектурно-дизайнерского бюро «Реформа» взялось за разработку концепции парка, который должен появиться на месте бывших коллективных садов между Октябрьским проспектом, улицей Мира и Дворцом детского и юношеского творчества (ДДТЮ). Бюро не первый раз занимается проектировкой парков, в том числе более масштабных. Собственно, за этот опыт его и выбрали из тринадцати претендентов на эту работу. До конца октября специалисты должны представить эскизный проект будущего парка с учетом пожеланий и предложений владимирцев, а пока проводят анкетирование жителей, пытаясь собрать мнения. Уже поступило более ста предложений.

Попытка номер пять

Владимирцы называют эту территорию по-разному, но чаще просто Сады Фото: Валерия Рудометова

Облагородить это место и создать зону отдыха для горожан мечтают не в первый раз: с 1961 года было создано четыре концепции по планировки этой территории, одна из которых предполагала проложить аллею пионеров от заднего входа в ДДЮТ до Октябрьского проспекта. Но ни одну из них не реализовали. Проектировщики надеются, что на этот раз все будет иначе.

Парк будет городской: для районного у него слишком большая площадь — 28 гектаров. Также в пользу того, чтобы сделать его городским, говорит удачное месторасположение и близость к центру. Предполагается, что парк не будет тематическим, его хотят сделать многофункциональным, интересным для разных людей, ведь посещать его будут не только жители близлежащих домов (а их уже около восемнадцати тысяч, а с грядущей застройкой территории, станет два раза больше) и сотрудники окрестных офисно-торговых центров, но и гости из других районов Владимира.

Проектировщики надеются. что их проект будет жить Фото: Полина Немчинова

- В 80-е годы это площадка планировалась как парк с мощным спортивным ядром, сейчас идет запрос на сохранение зеленых территорий и одновременно кардинально переустройство. Нам важно свести воедино набор мнений и создать концепцию, чтобы она пошла в жизнь, - говорит руководитель бюро Иван Бакушин. - Планируемое благоустройство будет минимальным по уровню воздействия на природу. На многие участки территории, где гнездятся птицы и восстановился настоящий лес, мы даже не планируем заходить. Мы также видим возможность воссоздания на территории парка плодовых садов с вишней, яблонями, другими деревьями и кустарниками. Благоустройство обязательно затронет акватории парка и их берега.

Когда проект воплотится в жизнь – вопрос, как водится, открытый. По оценкам проектировщиков, базовая сумма расходов – 150 миллионов рублей, но в зависимости от того, какие объекты появятся внутри парка, она может вырасти.

Заборы вокруг парка не планируются

Разработчики концепции планируют сохранить имеющийся природный ландшафт. Заросшую садами северо-западную часть практически не будут трогать, сделав пару тропинок. Обязательно сохранят пруды, ведь с прогулками у воды, как отмечают проектировщики, во Владимире проблемы. Ядром будущего парка станет ДДЮТ. Вокруг него расположат детские и спортивные площадки, возможно – площадки для проведения мероприятий, а также по соседству сделают парковку. На перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта появится еще один вход в парк, еще одни ворота будут со стороны центра. Обносить всю территорию парка забором разработчики не планируют, но ограды могут быть у некоторых объектов внутри парка, например, у ботанического сада. Создавать велодорожки в парке пока тоже не собираются: предполагается, что владимирцы смогут приехать сюда на велосипедах, припарковать их на парковке и пойти гулять по тенистым аллеям. Также не планируется превращать парк в типовой проект или создавать здесь историческую стилизацию, как уже предлагали некоторые горожане.

Когда-то на месте бывших садов хотели создать детский парк Фото: Валерия Рудометова

- Хочется, чтобы это был именно владимирский парк, а не типовой, - отмечают проектировщики.

Проектировщики считают, что запускать дополнительные маршруты общественного транспорта не потребуется: до парка и так легко добраться. А вот с парковками могут быть проблемы: нормативные показатели, как считают специалисты, занижены, но даже если следовать им – появится 150-200 парковочных мест, этого недостаточно, хотя и лучше, чем сейчас.

- Сейчас общественный транспорт с улицы Мира ушел, но будет спрос – будет и транспорт. По генеральному плану должна пройти новая улица как пробивная через Перекопский городок и южнее. Это даст приток посетителей в парк с Юго-Западного района, тогда, возможно, потребуется дополнительный транспорт с той стороны, - отмечает проектировщик Антон Щукин.

Еще одна проблема, с которой предстоит разобраться проектировщикам: название будущего парка. Пока это просто муниципальная земля, которую все называют по-разному: Старые сады, Парк у белого дома, Парк у ДТЮ, Парк эпох, Парк в центре, Козий парк, Патриарший сад и прочие. Владимирцам предлагают высказаться на эту тему, придумав свои названия, а самые интересные и популярные варианты будут опубликованы для дальнейшего обсуждения или голосования. Сделать это можно на сайте parkvladimir.ru. Там же до 22 сентября можно предложить свои варианты обустройства парка.