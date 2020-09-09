Археологи откопали в Александрове дорогу XVIII века

Фото Александровский отряд Суздальской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук Фото: Полина Немчинова

2020 год вообще сильно ударил по археологическим раскопкам в регионе. Из-за пандемии и ограничений пришлось значительно сократить число археологических исследований в области. Однако при этом снижение количества раскопок компенсировалось качеством находок.

Сначала археологи нашли под Суздалем могильники X-XII веков, позволивших значительно расширить наши знания об этом периоде. А теперь Александровский отряд Суздальской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук рассказал об уникальных находках, сделанных в Александрове.

Раскопки проводились на участке будущего строительства в центре города Александрова с середины лета. Площадь раскопа составила около 1300 квадратных метров. Сначала исследователи докопались до остатков фундаментов трех каменных зданий, построенных в XIX веке. В общем, ничего особенного. Но позднее археологам встретился нетронутый культурный слой второй половины XVII–XVIII веков. Вот он и преподнес археологам неожиданный сюрприз.

Фото Александровский отряд Суздальской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук

Слой оказался влажным, то есть сохраняющим остатки органики – дерево, кожу, кость, ткани, скорлупу орехов. Такой слой хорошо известен археологам по раскопкам в Великом Новгороде, Старой Руссе, в Зарядье (Москва), но никто не ожидал встретить его в Александрове. В этом насыщенном щепой слое расчищены нижние венцы срубных домов и массивное бревенчатое мощение. Последние является в прямом смысле уличной дорогой того времени. Сделана она в виде настилов шириной до 4-5 метров, лежащих на лагах – длинных продольных бревнах. На одном настиле длиной 25 метров видны три яруса разного времени. Это означает, что дорогу еще и ремонтировали несколько раз. К мощению примыкали деревянные срубы. Один из них размерами шесть на шесть метров с глиняной печью на деревянном опечке расчищен целиком. От двух других домов сохранились большие части и от нескольких фрагменты. Работы продолжаются до сих пор, так что возможно, что после снятия верхних ярусов мы увидим конструкции, лежащие ниже.

Археологи уже собрали значительную коллекцию предметов (около 270), но число находок еще может вырасти. В РАН говорят, что расскажут о них подробнее позднее.

Кстати, раскопки на такой площади впервые проводятся в Александрове. Их результаты вызвали большой общественный интерес. Около раскопок регулярно собирались зеваки, которые следили за ходом исследований. Находки после научной обработки поступят в Александровский художественно-краеведческий музей.