Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 сентября 2020: треть всех заразившихся за последние сутки приходится на Владимир

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ровно три десятка заболевших Covid-19 насчитали специалисты Роспотребнадзора, проводя лабораторные исследования в последние сутки. И при этом треть больных выявили во Владимире. Все остальные территории значительно уступают областному центру.

Вот как распределились все случаи:

- 10 сл. в г. Владимире,

- 4 сл. в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах,

- 3 сл. в Муромском,

- по 2 сл. в Александровском, Селивановском и Собинском районах,

- по 1 сл. в Киржачском и Гороховецком районах, а также г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6551 случай заболевания (1129 сл. в г. Владимире, 939 сл. в Гусь-Хрустальном, 689 сл. в Петушинском, 619 сл. о. Муром, 574 сл. в Ковровском, 481 сл. в Александровском, 343 сл. в Вязниковском, 316 сл. в Собинском, 305 сл. в Юрьев-Польском, 219 сл. в Кольчугинском, 198 сл. в Меленковском, 166 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 124 сл. в Суздальском, 87 сл. в Камешковском, 74 сл. в Гороховецком, 73 сл. в Селивановском, 68 сл. в г. Радужном).

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Статистика последнего времени рождает во Владимире слухи о «второй волне». Официально она ничем не подтверждается. Но страхи иррациональны. Кроме того, основания для страхов у жителей 34 региона есть. Взять хотя бы статистику по безработным, которую вчера назвали чиновники областного департамента по труду и занятости населения.

Сейчас в центрах занятости региона на учете стоят более 32 с половиной тысяч человек. Для сравнения – в начале апреля на учете стояло около девяти тысяч владимирцев. Безработными сейчас признаны более 31 тысячи из них. И ежедневно к ним прибавляется по 100-150 человек. При этом чиновники говорят, что причин для паники нет. Аргументом они считают, то что 100-150 человек в день это немного, и вспоминают времена мая-июня, когда на учет ставились тысячи.

Кстати, с бирж никто из вставших на учет не уходит: многих устраивает статус безработного и получаемое пособие. Хотя вакансий хватает: в базе данных их более 22 тысяч, а трудоустроить за время пандемии пытались десять тысяч человек. Сейчас огромный спрос на рабочих, в том числе токарей, инженеров, швей, поваров и курьеров.

Тем временем, Роспотребнадзор вчера открыл Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты областного управления Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ в период до 12 октября по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей: 8-800-200-05-45 или 8(4922)45-10-70.

И в конце немного о хорошем. Владимирская филармония открывает свои двери. То есть впервые за долгое время культурное мероприятие пройдет в зале. Из-за пандемии концертный зал Владимирской областной филармонии пустовал почти полгода. В августе артисты филармонии открыли сезон концертами под открытым небом. Музыкальный проект «Филармония под открытым небом» завершается на этой неделе.

Уже 11 сентября в филармонию в гости приедет владимирский драмтеатр. В течение трех дней (с 11-го по 13-е) в филармонии состоятся показы спектаклей «Доходное место», «Полет над гнездом кукушки», «Новый год forever». Начало в 18.00. А 16 сентября филармония даст уже свой концерт. В 18.30 состоится праздничное открытие 76-концертного сезона. Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им. М.Н.Фирсова «сыграет» на сцене филармонии «Русскую свадьбу»!