Во Владимирской области более 31 тысячи человек безработные

Во Владимирской области острая нехватка рабочих кадров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия подкосила жителей региона: количество безработных выросло в каждом районе. Больше всего встало на биржу жителей из Владимира, Коврова, Мурома и Вязников. Печальная ситуация сложилась и в Суздале, где многие работали в туристическом бизнесе, просевшем за время пандемии. В целом в городах ситуация оказалась плачевнее, чем в селах, где, как правило, цикл производства непрерывен и в пандемию все равно требуется доить коров, сеять или собирать урожай.

Сейчас в центрах занятости региона на учете стоят более 32 с половиной тысяч человек. Для сравнения – в начале апреля на учете стояло около девяти тысяч владимирцев. Безработными сейчас признаны более 31 тысячи из них. Такая разница вызвана тем, что после обращения горожанина или сельчанина у сотрудников есть одиннадцать дней, чтобы проверить данные и признать человека безработным – или отказать ему. И ежедневно к ним прибавляется по 100-150 человек. Но, как говорят чиновники, причин для паники нет.

Андрей Григорьев Фото: Полина Немчинова

- Ситуация стабилизировалась, до 150 человек за день – это немного. Тот наплыв, с которым мы столкнулись в разгар пандемии, остался позади, - отметил директор департамента труда и занятости администрации Владимирской области Андрей Григорьев. – Около семи тысяч безработных получают максимальное пособие, еще четырнадцать с лишним тысяч получали выплаты на 21682 детей. Денег хватает.

За время пандемии работы лишились люди из самых разных сфер, в том числе на учет как безработные встали и 380 индивидуальных предпринимателей. Среди лишившихся работы в период пандемии были и жители, которым до пенсии оставалось пару лет. Им помогли оформить досрочную пенсию. Но, как отмечают в департаменте, таких было немного: порядка ста человек за все полгода.

Кстати, обратного оттока пока нет: многих устраивает статус безработного и получаемое пособие. Хотя вакансий хватает: в базе данных их более 22 тысяч, а трудоустроить за время пандемии пытались десять тысяч человек. Сейчас огромный спрос на рабочих, в том числе токарей, инженеров, швей, поваров и курьеров. Впрочем, на последних спрос вырос еще во время пандемии.

Сократить число безработных помогли и 34 миллиона рублей из федерального бюджета, направленные на выплату зарплаты сотрудникам предприятий, находящихся в сложной ситуации в связи с пандемией. В основном речь идет о производствах. Сейчас в проекте участвуют 626 человек: 483 заняты на временных и 143 – на общественных работах, в основном, в благоустройстве. Не прекращают в области действовать и программы, позволяющие безработным повысить квалификацию или освоить новую профессию. Научиться новому смогли 106 женщин, находящихся в декретном отпуске, 356 человек старшего возраста, а 123 человека повысили квалификацию. При этом список профессий достаточно широк: можно не только пройти бухгалтерские курсы или стать парикмахером, но и, например, выучиться на швею, медсестру, логопеда или освоить 3D-моделирование.

Все центры занятости преимущественно до сих пор работают удаленно, прием ведется только по записи, но чиновники уверяют: если в любой из них придет горожанин, не сумевший записаться, его не выгонят, а помогут. В каждом центре предусмотрены отдельные компьютеры, на которых владимирец с помощью сотрудника сам сможет отправить все данные, чтобы его признали безработным.