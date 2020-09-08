Во Владимире и Муроме «нулевой» футбол

Фото Михаила Калинина

Решение губернатора Владимира Сипягина допустить зрителей на спортивные мероприятия на открытом воздухе явно своевременно. Во всяком случае футбольные команды из Владимирской области в последнее время слегка пробуксовывают. И им не помешала бы поддержка.

Стоит напомнить, что в первых числах сентября небольшой митинг под стенами владимирского Роспотребнадзора устроили болельщики владимирского футбольного клуба «Торпедо». Понять их можно, пока фанатов не пускали на стадион, прошло четыре тура. И за это время торпедовцы не выиграли ни одной встречи и лишь одну свели вничью. Команда оказалась почти на самом дне турнирной таблицы, а тренерский штаб пребывал в расстроенных чувствах.

Но в последнее время у «Торпедо» дела вроде налаживаются. В минувшие выходные клуб второй подряд матч свел вничью. На сей раз на выезде чёрно-белые разошлись миром — 0:0 — со «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево). При этом у хозяев в начале второго тайма был удален игрок, и владимирцы в течение 40 минут играли в большинстве. Но реализовать численное преимущество в голы им не удалось.

По нулям сыграл и футбольный клуб «Муром». Команда из города на Оке тоже играла в гостях с питерской «Звездой». В итоге у «Мурома» после пяти туров 10 очков и пятое место, у «Торпедо» - два очка и четырнадцатая строчка в таблице.

А В ЭТО ВРЕМЯ

14 золотых медалей в борьбе

. Фото: материалы пресс-служб

В период с 4 по 6 сентября в Курске проходили Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

И соревнования стали настоящим бенефисом ребят из 33 региона. Владимирскую область на соревнованиях представляли 27 спортсменов. Некоторые участники попробовали свои силы сразу в двух возрастных категориях. Например, Людмила Корнева (Муром) заняла 1 место в категории «юниоры» и 3 место в категории «женщины», а Семён Сипач (Ковров) занял 1 место в категории «юниоры» и 3 место в категории «мужчины», выполнив норматив КМС по спортивной борьбе. Оба спортсмена получили путевки на Первенство России.

В общем зачёте владимирские спортсмены выиграли 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей и получили 14 путёвок на Первенство и Чемпионат России 2020 года.