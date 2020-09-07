Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 сентября 2020: владимирские родители протестуют против измерения температуры школьникам

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 10 утра 7 сентября по данным регионального Роспотребнадзора лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 8 заболевших выявили во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Муромском, 3 - в Камешковском, 3 - в Вязниковском, 2 - в Петушинском, 2 - в Юрьев-Польском, 1 - в Александровском, 1 - в Судогодском, 1 - в Киржачском. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6421 случай заболевания. Больше всего заболевших за все время выявили во Владимире - 1119, на втором месте Гусь-Хрустальный - 935, 689 случаев в Петушинском районе, 616 - в округе Муром, 570 - в Ковровском, 479 - в Александровском, 343 - в Вязниковском, 314 - в Собинском, 305 - в Юрьев-Польском, 219 - в Кольчугинском, 198 - в Меленковском, 166 - в Судогодском, 146 - в Киржачском, 124 - в Суздальском, 87 - в Камешковском, 73 - в Гороховецком, 71 - в Селивановском, 67 - в Радужном).

Во Владимирской области продолжают сохранять ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Но довольны ими не все. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в школах региона некоторые родители учеников возмущаются и противодействуют бесконтактному измерению температуры на входе в школу у ребят. Они считают, что это – медицинское вмешательство, требующее информированного согласия. А поскольку они согласия не давали, то все эти манипуляции не законны. Однако в управлении Роспотребнадзора уверяют, что это не так и как минимум до 1 января следующего года всем школьникам и их родителям придется смириться с измерением температуры на входе.

-Измерение температуры при входе в учебное заведение проводится для профилактики. Это требование установлено постановлением Главного санитарного врача России в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Это требование законодательства и, соответственно, условие посещения школы и является обязательным для исполнения на территории всей страны, - отмечают в ведомстве. - Это правило поможет выявлять учащихся с повышенной температурой и направлять их на осмотр к врачу, тем самым обезопасив от риска заражения других учащихся. А вот уже врачу при осмотре понадобится согласие на медицинское вмешательство.