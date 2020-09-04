Во Владимирской области рекордный урожай зерновых, а вот с картошкой туго

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Что еще ждать от «коронавирусного» года как не какой-то пакости. Вот и с картошкой во Владимирской области в этом году не задалось, о чем сообщил на своей пресс-конференции директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Дожди убили урожай

- Я не хочу сказать, что урожай картофеля плохой, - сказал Константин Демидов. - Однако в частных домохозяйствах многие могли уже оценить невысокие урожаи картофеля. Из-за плохих погодных условий в те недели, когда должна была идти посадка (лили дожди — Ред.), не у всех получилось высадить эту культуру. В итоге, либо урожай будет получен позже, либо получен в меньших объемах.

Те же, кто сажал картошку в дожди, не всегда смогли получить урожай в нормальных количествах. Были случаи, когда растения заболевали фитофторозом, что тоже не сказывалось на величине урожая в лучшую сторону.

Чуть лучше обстоит дело у предприятий, выращивающих картошку на продажу. Там все-таки была техника, которая позволила посадить ее и в дождь. Однако большинство предприятий, специализирующихся на выращивании картофеля, отправляет его на чипсы, а не для продажи в торговых сетях.

Так что для простых ценителей «жарёхи» или пюре это означает лишь одно — осенью и ближе к зиме может появиться дефицит картофеля. А это означает, что сезонного снижения цен на «второй хлеб» можно не ждать.

- Конечно, динамику цен сложно прогнозировать, - признал Константин Демидов. - Однако вряд ли мы можем ждать понижения цен осенью. Да и в дальнейшем могут быть скачки цен на картофель.

Зерна много, и оно качественное

Однако совсем уж сгущать краски тоже не стоит. Вот с зерновыми культурами во Владимирской области у нас все в порядке. Более того, показатели сбора урожая на данный момент такие высокие, что власти прогнозируют рекордные показатели.

- Уборочная кампания в самом разгаре, - сказал Константин Демидов. - Сейчас уже собрано 60 процентов всех зерновых культур. Намолочена 171 тысяча тонн зерна. И в среднем с каждого гектара мы собираем на 10 центнеров больше, чем в прошлом году. Так что урожайность в этом году должна быть либо близкая к рекордной, либо на уровне.

Рекордом до последнего времени считалось 221 тысяча тонн зерна. Столько было собрано в 2017 году с полей 33 региона. И вот есть шанс переплюнуть эту цифру. Главное, чтобы погода позволила.

- Еще важно и то, что в этом году мы получаем зерно достаточно высокого качества, - похвалился Константин Демидов. - Так, около 40 тысяч тонн зерна пригодно на продовольственные цели. То есть это то зерно, которое пойдет на хлебопекарные производства в нашем регионе. Обычно в наших условиях вырастить урожай такого качества не просто.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свиноводство во Владимирской области спасут инвесторы?

После африканской чумы свиней некогда мощная сфера свиноводства в 33 регионе практически была уничтожена. Три крупных свиноводческих предприятия (в том числе комплекс в Лесном) прекратили свое существование. И на данный момент свиней в области разводят только частники, да и то в небольших количествах.

- Мы ищем инвесторов в эту сферу животноводства, - сказал Константин Демидов. - Однако на данный момент все инвесторы выжидают, как будут развиваться события дальше. Коронавирус многих отпугнул от серьезных проектов. Был вариант прихода в регион китайских инвесторов, которым свиньи были необходимы для разработки медицинских препаратов по свертываемости крови, но они в итоге не решились создавать у нас производство.