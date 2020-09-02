В школу собирайтесь: во Владимире более 38 тысяч учеников сели за парты

. Фото: Ирина Мальцева

Для большинства школьников учебный год во Владимире начался во вторник не с торжественной линейки, а с урока Знаний и Мира, посвященного 75-летию Великой Победы.

Социальная дистанция соблюдалась не везде

Впрочем, без торжественных линеек, конечно, тоже не обошлось. В большинстве школ постоять на улице у школы и послушать приветственные речи смогли первоклассники и будущие выпускники. Планировалось, что взрослые, в том числе учителя, будут в масках, а на линейки пустят только родителей первоклассников, но в большинстве школ эти требования не соблюдали. Хотя на торжественное построение собирались не сотни человек, как раньше, родителей будущих выпускников не выгоняли, а приводить первоклашек приходили целые семейные кланы.

Родители и другие родственники смотрели на школьников издалека. Фото: Ирина Мальцева

Но все же «короновирусные» изменения были заметны. В гимназии №23 первоклашек и одиннадцатиклассников выстроили с соблюдением социальной дистанции, места для родителей определили на приличном расстоянии, отгородив оранжевыми дорожными конусами. Около школы дежурила и полиция, не дававшая особо активным родителям вырваться вперед. А для остальных классов назначили отдельное время прихода в школу и открыли запасной вход. И это были не единственные изменения.

- В этом году я отвожу внучку в одиннадцатый класс, а внука – в первый. Мне очень нравилась традиция в нашей гимназии, когда первоклашек за ручку вводят в школу будущие выпускники. Но из-за коронавируса в этом году от этого отказались, очень жаль, да и сама линейка была непривычно короткая. Непонятно, как будут первоклассники и с тепловизорами. Их установили на входе в школу, но дети до них просто не достают, их поднимали, - поделилась впечатлениями Елена Лапина.

Первоклашки не доставали до тепловизоров. Фото с сайта администрации города Владимира.

Впрочем, не во всех школах ограничения соблюдали так строго. Например, в школе №6 родителей первоклашек без проблем запустили внутрь школы без масок и даже разрешили сделать фотографии, да и на короткой торжественной линейке на социальной дистанции не настаивали.

Проверили безопасность анонимным письмом

Большинство ограничений сохранится и после 1 сентября. У всех учеников на входе будут измерять температуру, а приходить школьники будут в разное время, чтобы успеть разойтись по классам. И, например, кто-то будет приходить к восьми утра, а кто-то – к девяти, чтобы не пересекаться на входе.

По этой же причине во многих школах открыли и пожарные выходы. Ходить в столовую ребята смогут только организованно и по расписанию, сбегать купить булочку на перемене теперь нельзя. Также просто так погулять по школе не получится: всем классам выделят отдельные помещения, где будут проходить большинство уроков. Зато, как отмечают в городской администрации, все школы Владимира абсолютно безопасны: и с точки зрения соблюдения требований Роспотребнадзора, и с точки зрения противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности: открытые запасные выходы на это не влияют.

Кстати, безопасность школ уже хотели поставить под угрозу: в 13.00 1 сентября в мэрию пришло анонимное сообщение о потенциальных атаках на школы и садики. Конкретные места телефонные террористы не назвали. Всю информацию передали спасателям и полицейским, которые проверяют ее. Но, как отметил официальный представитель мэрии Александр Карпилович, все указывает на то, что это были очередные хулиганы. Кстати, ни одну линейку из-за этого не отменили: они все успели закончиться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

38718 учеников во Владимире сели за парты 1 сентября 2020 года. Они наполнят 1449 классов в 50 школах.

4301 школьников пошли в 156 первых классов – это на 14 ребят больше, чем в прошлом году

1828 будущих выпускников пошли в 74 одиннадцатых класса