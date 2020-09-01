Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 сентября 2020: занятия в спортивных и музыкальных школах начнутся в очном формате

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во Владимирской области начался учебный год в школах, колледжах и вузах. Занятия начались в очном формате, хотя и в новом режиме: вход в учебные заведения теперь только через "утренний фильтр" с обязательным измерением температуры, на каждом шагу - санитайзеры, преподаватели и студенты в масках. Школьники и учителя, правда, без масок - в общеобразовательных школах маски обязательны только для работников столовых.

Между тем коронавирусная инфекция не спешит отступать. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 1 сентября, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего - во Владимире, 8 случаев. Столько давно не было. Остальные подтвержденные случаи распределились так:

5 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Селивановском районе,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Петушинском районе.

Всего на 1 сентября на территории Владимирской области зарегистрировано 6345 случаев заболевания коронавирусом: 1077 сл. в г. Владимире, 908 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 684 сл. в Петушинском районе, 600 сл. в о. Муром, 555 сл. в Ковровском районе, 473 сл. в Александровском районе, 313 сл. в Собинском районе, 324 сл. в Вязниковском районе, 298 сл. в Юрьев-Польском районе, 214 сл. в Кольчугинском районе, 195 сл. в Меленковском районе, 163 сл. в Судогодском районе, 143 сл. в Киржачском районе, 115 сл. в Суздальском районе, 83 сл. в Камешковском районе, 67 сл. в г. Радужном, 67 сл. в Гороховецком районе, 66 сл. в Селивановском районе.

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За сутки зарегистрировано 23 человека, вылечившихся от коронавируса. Сообщений о новых умерших от инфекции нет. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,08, число заражений на 100 тысяч человек - 460, смертность - 1,41 случая на 100 тысяч населения.

1 сентября для многих семей с детьми во Владимирской области означает не только начало учебного года, но и начало занятий в учреждениях дополнительного образования. Они также будут проходить в очном режиме: дети возвращаются к тренировкам в спортивных школах и секциях, к занятиям музыкой и рисованием в школах искусств. В очном формате будут работать детские творческие и познавательные объединения в Патриаршем саду и многочисленные кружки и секции Дворца детского творчества. Запись в них в самом разгаре, ребят везде ждут.