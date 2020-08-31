Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 31 августа 2020: COVID-19 не уходит, количество ОРВИ растет

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусная статистика и вообще данные о заболеваемости респираторными инфекциями во Владимирской области в канун начала учебного года заставляют насторожиться. Число вновь выявленных случаев заболевания COVID-19 по сравнению с началом августа растет, плюс добавляется вспышка острых респираторных вирусных заболеваний.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 31 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

6 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Селивановском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в г. Радужный,

1 сл. в Камешковском районе.

Обращает на себя внимание выявление новых случаев заболевания в относительно "тихих", сельских районах - Меленковском, Селивановском, Гороховецком. Возможно, случаи эти завозные, так как никакой карантин приезжающие из других регионов давно не соблюдают.

Всего по данным на 31 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6318 случаев заболевания коронавирусом: 1069 сл. в г. Владимире, 906 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 683 сл. в Петушинском районе, 595 сл. в о. Муром, 553 сл. в Ковровском районе, 473 сл. в Александровском районе, 313 сл. в Собинском районе, 324 сл. в Вязниковском районе, 298 сл. в Юрьев-Польском районе, 214 сл. в Кольчугинском районе, 192 сл. в Меленковском районе, 163 сл. в Судогодском районе, 141 сл. в Киржачском районе, 115 сл. в Суздальском районе, 83 сл. в Камешковском районе, 67 сл. в г. Радужном, 66 сл. в Гороховецком районе, 63 сл. в Селивановском районе.

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Кроме роста случаев заболевания коронавирусом, медиков беспокоит и растущее число обращений пациентов с признаками ОРВИ. Напомним, празднование Дня города Владимира было отменено не столько из-за коронавирусных ограничений, сколько из-за превышения во Владимире эпидемического порога по респираторным заболеваниям и гриппу.

Возьмем данные за последние дни, представленные в бюллетенях оперативного штаба.

25 августа: число обращений с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 445, в больницах находится 32.

26 августа: число обращений с ОРВИ 263, в больницах 33 пациента.

27 августа: число обращений 280, в больницах 33 человека.

28 августа: число обращений с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) – 236, в больницах 37 пациентов.

29 августа: число обращений 82, в больницах 21 человек.

Резкий спад числа обращений 29 августа можно объяснить тем, что это суббота, и заболевшие в этот день жители региона не идут в поликлиники, а ждут понедельника.

Для сравнения возьмем даты в разгар эпидемии коронавируса:

29 апреля - число обращений 372, в больницах 58 пациентов.

14 мая - число обращений 257, в больницах 36 пациентов.

И посмотрим на июлю, когда ситуация с эпидемией стала благополучной и Владимирская область начала последовательно отменять ограничения.

19 июля - число обращений – 13, в больницах 22 пациента.

Как видим, ситуация в ОРВИ сейчас больше похожа на разгар эпидемии, чем на ее спад. А если прибавить к этому, что август - время для вспышки ОРВИ не характерное, то все еще усложняется. Ждем начала учебного года.