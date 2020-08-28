Коронавирус во Владимире, последние новости на 28 августа 2020: Владимирская область единственная из соседних регионов, где не отменили режим самоизоляции для 65-летних

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусной инфекцией во Владимирской области развивается более-менее так же, как во всех соседних регионах. Во всех областях, граничащих с Владимирской, в августе наблюдается стабилизация числа вновь выявленных случаев, с небольшим подъемом в последние дни. Правда, во Владимирской области выше смертность в пересчете на 100 тысяч населения, зато ниже общая заболеваемость.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 28 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего, как обычно, во Владимире и Гусь-Хрустальном, эти территории лидируют вторую неделю.

Количество новых случаев заболевания распределилось так:

6 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Муромском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Петушинском районе,

1 сл. в Собинском районе,

1 сл. в Суздальском районе.

Всего по данным на 28 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6237 случаев заболевания: 1050 сл. в г. Владимире, 898 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 681 сл. в Петушинском районе, 587 сл. в о. Муром, 542 сл. в Ковровском районе, 469 сл. в Александровском районе, 313 сл. в Собинском районе, 318 сл. в Вязниковском районе, 297 сл. в Юрьев-Польском районе, 214 сл. в Кольчугинском районе, 189 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 140 сл. в Киржачском районе, 115 сл. в Суздальском районе, 82 сл. в Камешковском районе, 65 сл. в г. Радужном, 59 сл. в Селивановском районе, 58 сл. в Гороховецком районе.

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Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек. Смертность от коронавируса третьи сутки держится на нулевой отметке. Коэффициент распространения инфекции равен 1,05, число заражений на 100 тысяч населения - 452 случая, смертность - 14 случаев на 100 тысяч человек.

В соседних регионах картина, пропорционально населению, не отличается. И везде до сих пор действует режим повышенной готовности, введенный еще в марте. Но один параметр, связанный с коронавирусными ограничениями, отличается принципиально. Речь об обязательном режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Во Владимирской области он до сих пор действует. В последний раз очередным изменением в указ губернатора обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет была продлена до 6 сентября. То есть люди старше этого возраста должны самоизолироваться дома или на даче, а выходить имеют право только в ближайший магазин, аптеку, поликлинику и выгулять собаку.

На фоне отмены почти всех ограничений - когда остальные жители региона свободно ходят в открывшиеся торговые центры, посещают работающие музеи, участвуют в массовых мероприятиях (например, в ближайшие выходные будет сразу несколько праздников), пенсионеры должны сидеть по домам. Это не только обидно, но и неудобно. Например, с 1 сентября не смогут выйти на работу преподаватели вузов старше 65 лет - а это довольно ощутимая часть профессорско-преподавательского состава. Их нагрузку должны будут взять на себя коллеги, потому что дистанционного обучения пока не предполагается.

При этом во всех соседних с Владимирской областью регионах режим обязательной самоизоляции отменен. В больше части уже давно - например, в Ярославской области с конца июня, в Рязанской в начале июля, в Московской - в середине июля. В Нижегородской области обязательную самоизоляцию отменили с 10 августа. Последней стала Ивановская область, где обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет отменена с 25 августа. Заметим, Ивановская область до сих пор находится на первом этапе ограничений, а Владимирская - на третьем.