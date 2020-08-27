Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 августа 2020: региону надо готовиться ко второй волне COVID-19?

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость коронавирусной инфекцией во Владимирской области после длинного-длинного "плато", продолжительностью почти в месяц, снова начала подниматься. Сейчас по количеству новых случаев за сутки инфекционная картина напоминает середину апреля, когда, как мы помним, вводились все более жесткие ограничения. Сейчас Владимирская область находится на третьем этапе снятия коронавирусных запретов, разрешено почти все, и это, видимо, сказалось на ситуации.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 27 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Напомним, вчера было 26 новых случаев, позавчера - 22, и вообще в последний раз более 26 заболевших за сутки фиксировалось 27 июля - как раз месяц назад, с тех пор все время шло снижение заболеваемости.

Новые случаи заражения распределились так:

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Меленковском районе,

3 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Ковровском районе.

Уже две недели самые "горячие" территории по заболеваемости коронавирусом - Владимир и Гусь-Хрустальный район. Причем в Гусь-Хрустальном количество заболевших по отношению к общему населению больше, чем в Москве.

Всего на территории Владимирской области на 27 августа зарегистрировано 6212 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 1044 сл. в г. Владимире, 893 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 585 сл. в о. Муром, 539 сл. в Ковровском районе, 468 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 314 сл. в Вязниковском районе, 297 сл. в Юрьев-Польском районе, 214 сл. в Кольчугинском районе, 188 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 140 сл. в Киржачском районе, 114 сл. в Суздальском районе, 82 сл. в Камешковском районе, 65 сл. в г. Радужном, 59 сл. в Селивановском районе, 58 сл. в Гороховецком районе.

Количество выздоровевших за сутки - 24 человека, подтвержденных смертей от коронавируса нет. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01, число заражений на 100 тысяч человек - 451 случай, смертность - 14 случаев на 100 тысяч населения.

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Из-за неопределенной эпидемиологической обстановки до сих пор не совсем понятно, как начнется учебный год в школах Владимирской области. Как рассказала директор департамента образования Ольга Беляева, школы готовятся к обоим вариантам развития событий - и к очному, и к дистанционному обучению. В регионе действует система "Электронная школа", которая доказала свою эффективность весной, во время всеобщего перехода на дистанционку. Однако тогда у некоторых школ, особенно небольших и удаленных от крупных городов, возникла проблема нехватки техники. На сегодняшний день условия для цифровизации образовательного процесса создаются в 101 образовательной организации региона. Каждая школа-участница проекта приобретёт по 30 ноутбуков, которыми дети смогут пользоваться на уроках и в рамках дополнительного образования, а также в случае, если образовательная организация перейдёт на дистанционную форму обучения.

Крупные школы с большим числом учеников, где трудно будет развести потоки учеников, готовы уже с 1 сентября перевести на дистанционный формат часть предметов. Но это будет сделано только для учеников от 7 класса и старше.