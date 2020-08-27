В Мещере могут появиться «палаточные гостиницы»

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая сфера Владимирской области пострадала от коронавируса так сильно, что восстановится не раньше следующего года. Такое заявление сделал исполняющий обязанности председателя областного комитета по туризму Алексей Цыганов.

Исполняющий обязанности председателя областного комитета по туризму Алексей Цыганов. Фото: Алексей СУХОВ

Туризм на паузе

Впрочем, это было очевидно, что пандемия ударила по туризму в стране (в том числе и в 33 регионе) сильнее, чем по другим сферам. В одно мгновение закрылись туроператоры, гостиницы, рестораны, музеи, развлекательные заведения. Иностранцы в Россию больше не ездят и не летают, а сами россияне какое-то время предпочитали отсиживаться дома и лишь недавно стали выезжать на отдых.

- Подсчитать уровень потрясения для предприятий туристической направленности пока крайне сложно, - сказал Алексей Цыганов. - Однако представители гостиничного бизнеса уже дали нам предварительный итог на 2020 год. И он не утешителен. Ожидается 30-процентное падение доходов.

И даже сейчас, когда режим самоизоляции закончился, а предприятиям туристической направленности разрешили работать, говорить о том, что теперь все в порядке, не приходится. Многие крупные проекты поставлены на паузу или отложены до 2021 года. Среди таких — медовуха-фест, которая из-за пандемии не состоится в сентябре.

- Решение по медовухе-фест пока поставлено на паузу, - сказал ио председателя областного комитета по туризму Алексей Цыганов. - Не сказать, чтобы фестиваль пользовался сильной популярностью. В общем, все эти проблемы надо прорабатывать. А на это нужно время.

При этом о закрытии фестиваля пока речь не идет. Лишь о временной заморозке. Так что теоретически шансы на возвращение интересного проекта еще есть.

Также на паузе стоит проект «Золотое кольцо 2.0», который несколько лет назад представляли с большой помпой. Его суть сводилась к тому, чтобы возродить межрегиональные связи между областями, города которых входили в это кольцо. Вот только из-за пандемии говорить об этих самых связях сложновато.

Вот и получилось, что областные власти, говоря о развитии туризма в регионе, сразу уточняют — все планы будут осуществляться не раньше 2021 года.

«Венеция тоже ничем не удивляет»

Сейчас мы прорабатываем стратегию развития туризма в регионе вплоть до 2035 года, - заверил Алексей Цыганов. - Говорить о конкретике пока рано, еще много вопросов не учтено. Но точно регион сконцентрируется на историко-познавательном туризме. Хотя и о других направлениях мы не забудем.

По сути, областные власти говорят — туристов область будут завлекать музеями и древними памятниками. То есть тем, что было и раньше. От журналистов даже прозвучала фраза, что «все у нас одно и то же, мы никого не удивляем».

- Слушайте, Венеция или Рим тоже уже столетия никого не удивляют. Туристов от этого там меньше не становится, - возразил Алексей Цыганов. - Или вы что хотите, чтобы мы во Владимире Диснейленд построили? Я не понимаю. Суть в другом: нам надо сделать так, чтобы трансформировать туристов-экскурсантов, которые приезжают на день и сразу уезжают, в тех, кто забронирует номер в гостинице и останется у нас на несколько дней. А для этого помимо музеев и памятников должна быть сопутствующая развлекательная инфраструктура. Наподобие аквапарков или тематических мероприятий. Не могу пока ничего говорить, но в этом направлении мы тоже работаем.

Аквапарк во Владимире не помешал бы. Но пока это больше напоминает набережную у Клязьмы, с которой насилась предыдущий губернатор Светлана Орлова. В итоге, набережной так и нет.

Гламурные палатки

В итоге, из интересных проектов, о которых сказали в областной администрации более конкретно, можно лишь вспомнить проект глэмпинга в национальном парке Мещера. Что такео глэмпинг?

Страшное это слово произошло от фразы гламурный кемпинг (glamorous camping). Пришло оно из Великобритании, где с 2005 года в моду вошли выезды на природу. Но при этом чопорным британцам не хотелось расставаться с комфортом в лесах, поэтому они стали выезжать с палатками по своим характеристикам, подходящим на номера в средней гостинице.

И вот теперь этот вид туризма может докатиться и до Владимирской области. Во всяком случае, на полном серьезе сейчас ведутся переговоры с руководством национального парка «Мещера» о появлении там таких глэмпинговых зон.

- В «Мещере» есть зоны, где вполне возможны подобные мероприятия, - так что мы надеемся решить вопрос положительно, - сказал Алексей Цыганов. - Но даже если не срастется с национальным парком, мы можем открыть подобные зоны под Муромом, на берегах Оки. Там тоже весьма живописно.