Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 августа 2020 года: заболеваемость в областном центре растет

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по эпидемиологическим показателям, ситуация с коронавирусной инфекцией во Владимирской области осложняется. Впервые за несколько недель больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано во Владимире, и впервые с 29 июля - почти за месяц - количество вновь подтвержденных положительных анализов на COVID-19 превысило 25. Кстати, стабильно высокой остается и заболеваемость в Гусь-Хрустальном районе, что никак не объясняется ни демографической ситуацией, ни миграционными потоками.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 26 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них:

5 сл. в г. Владимире,

4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в Меленковском районе,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Суздальском районе.

Как видим, коронавирусная инфекция продолжает распространяться нестандартно. В "спокойных" с точки зрения коронавируса в первые месяцы эпидемии районах на востоке области - Гороховецком, Вязниковском, Меленковском - выявляется больше новых случаев, чем в граничащих с Подмосковьем муниципалитетах. А вот в критичных относительно коронавируса территориях, где даже вводился карантин - например, Петушинском и Киржачском районах - новых случаев не выявлено.

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Всего по данным на 26 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6185 случаев заболевания: 1039 сл. в г. Владимире, 887 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 582 сл. в о. Муром, 538 сл. в Ковровском районе, 467 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 313 сл. в Вязниковском районе, 297 сл. в Юрьев-Польском районе, 213 сл. в Кольчугинском районе, 183 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 114 сл. в Суздальском районе, 82 сл. в Камешковском районе, 65 сл. в г. Радужном, 58 сл. в Селивановском районе, 56 сл. в Гороховецком районе.

Вылечилось от коронавируса за последние сутки 17 человек. Умерших нет. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01, число заражений на 100 тысяч населения - 449, смертность - 14 случаев на 100 тысяч человек.

Как сообщает оперативный штаб, за время эпидемии проведено 188616 исследований на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки - 1663 исследования. Если считать, что каждому обратившемуся с симптомами коронавируса делают два анализа, и только после второго диагноз считается подтвердившимся, то положительными анализы оказываются примерно в 3% случаев.

За последние сутки в больницы обратилось 445 пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) и 42 больных с признаками внебольничной пневмонии. В больницах находились 32 пациента с ОРВИ и 379 – с пневмонией.